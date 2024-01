(Zdroj: Profimedia)

V tichej uličke neďaleko centra belgického mesta Bruggy by chodec Café Vlissinghe možno aj prehliadol. Kto ale vchod do malej kaviarne v ulici Blekersstraat objaví, ocitne sa na ceste späť do minulosti. Kaviareň je vôbec najstarším podobným podnikom v Bruggách a jednou z najstarších na svete.