Česko je opäť v šoku! Mladík si z krvavého útoku robil žarty: Teraz som na rade ja, pýšil sa s fotkou zbrane

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Policie ČR, Getty Images)

Česká republika prežíva v posledných dňoch mimoriadny smútok z tragédie, ktorá sa stala v priestoroch budovy Filozofickej fakulty Karlovej univerzity. Zavraždenie 14 osôb a desiatky zranených neodrádzajú ďalších jedincov, ktorí sa vyhrážajú na sociálnych sieťach alebo priamo na verejnosti. Jeden z posledných prípadov majú aktuálne na stole českí policajti.

Krádež peňaženky v supermarkete v Námestove (Zdroj: Polícia SR - Žilinský kraj)

Na sociálnej sieti zverejnila Polícia ČR desivé fotografie, ktorými sa mladík, aktuálne čeliaci podozreniu zo spáchania trestného činu, chválil. K fotografii zbrani napísal šokujúci odkaz, „my turn“, „teraz som na rade ja“. Hoci autor fotografie to neskôr označil za vtip, jeho konaním sa už zaoberajú kriminalisti. Príspevok po streľbe na pôde Filozofickej fakulty v Prahe vyvolal tiež mimoriadne pohoršenie verejnosti.

„Začalo sa to fotkou zbrane s textom my turn, pokračovalo výhovorkami, že išlo o humor, no dnes to skončilo podozrením zo spáchania trestného činu násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi,“ uviedla česká polícia na sociálnej sieti. Zároveň dodali, že v tejto chvíli naozaj nie je priestor na humor a je potrebné myslieť na pozostalých, ale aj širokú verejnosť. Nepremyslené konanie mladíka, ktorý na fotografii uverejnil údajne iba airsoftovú zbraň, je predmetom vyšetrovania.