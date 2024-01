MIMORIADNY ONLINE Letectvo varuje pred hrozbou raketových útokov! Ťažiskom vojny bude v nadchádzajúcom roku Krym, povedal Zelenskyj

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Ťažisko vojny na Ukrajine bude v nadchádzajúcom roku Krymský polostrov a s ním súvisiaca bitka o Čierne more, uviedol v dnes publikovanom rozhovore s magazínom The Economist ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pre Ukrajinu je podľa neho zásadné znížiť počet ruských útokov z tohto smeru. Odmietol, že by Rusko momentálne víťazilo.

6:26 Ruské sily včera zaútočili na štyri obce pozdĺž hraníc Sumskej oblasti a v priebehu dňa 12-krát vystrelili, informovala vojenská správa Sumskej oblasti.

5:53 Letecký poplach pre niektoré oblasti vyhlásila v utorok skoro ráno ukrajinská armáda s tým, že existuje hrozba ruských raketových útokov na Ukrajinu. TASR informuje podľa agentúry AFP. "Raketová hrozba na územiach, kde platí letecký poplach! Hrozba odpálenia riadených striel z lietadiel Tu-95MS. Vo vzduchu je celkovo 16 strategických bombardérov Tu-95MS," varovalo na platforme Telegram ukrajinské letectvo.

Ťažiskom vojny bude v nadchádzajúcom roku Krym, povedal Zelenskyj

Izolovať ukrajinský polostrov Krym, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, je pre Ukrajinu "nesmierne dôležité", uviedol Zelenskyj. "Je to pre nás spôsob ako obmedziť počet útokov z tohto regiónu," dodal. Úspešná ukrajinská operácia na Kryme by podľa neho poslúžila ako "príklad svetu" a mala by dopady v samotnom Rusku.

Ukrajina v Čiernom mori v uplynulom roku zaznamenala nečakané úspechy, keď potopila "veľký počet" lodí ruskej Čiernomorskej flotily, povedal ďalej Zelenskyj. Rýchlosť prípadného úspechu ohľadom Krymu ale bude závisieť od vojenskej pomoci, ktorej sa Ukrajine dostane od západných partnerov. V tejto súvislosti znovu požiadal o nemecké strely Taurus, ktoré by umožnili zničiť Kerčský most spájajúci ruskú pevninu s polostrovom a tým Krym v podstate izolovať.

Menej otvorený bol Zelenskyj ohľadom možnosti oslobodiť Ruskom zabrané územia na juhu a východe krajiny. Strategickým cieľom síce zostáva obnova Ukrajiny v pôvodných hraniciach, odmietol ale povedať, koľko území by v tomto roku ukrajinská armáda mohla "deokupovať". Bezprostrednou úlohou bude "brániť východ, zachrániť veľmi dôležité mestá Ukrajiny, východné i južné, Charkov, Dneper, Záporoží, Cherson, Mykolajiv", a tiež chrániť kritickú infraštruktúru krajiny.

Zelenskyj v reakcii na neúspešnú ukrajinskú ofenzívu z minulého roka, súčasné preberanie iniciatívy na bojisku Ruskom aj kolísavú podporu západných spojencov odmietol, že by Ukrajina vojnu prehrávala.

Ukrajina sa stala terčom najväčšieho vzdušného útoku od začiatku vojny (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky))

"Možno sme neuspeli (v roku 2023) tak, ako si svet želal. Možno nie je všetko také rýchle, ako si niekto predstavoval," povedal s tým, že myšlienka, že ruský prezident Vladimir Putin vyhráva, nie je viac ako "pocit". Skutočnosť je podľa neho taká, že ruské sily trpia obrovské straty v miestach, ako je Avdijivka. Putinovej armáde sa v roku 2023 nepodarilo dobyť jediné veľké mesto, zatiaľ čo Ukrajine sa podarilo prelomiť ruskú blokádu Čierneho mora a teraz prepravuje milióny ton obilia po novej námornej trase, dodal Zelenskyj.