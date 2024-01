MIMORIADNY ONLINE Izraelskí činitelia majú obavu, že by Medzinárodný súdny dvor mohol Izrael obviniť z genocídy

(Zdroj: SITA/Israel Defense Forces via AP)

TEL AVIV - Niektorí izraelskí činitelia majú podľa serveru denníka Haarec obavu z toho, že by Medzinárodný súdny dvor (ICJ) mohol Izrael obviniť z genocídy v Pásme Gazy. Na ICJ sa kvôli izraelskému vojenskému postupu v Gaze, kde už zomrelo okolo 22.000 Palestínčanov, koncom minulého roka obrátila Juhoafrická republika, podľa ktorej by sa Izrael mal zodpovedať práve z genocídy.

Izrael zbiera dôkazy o masakre zo strany militantov Hamasu pre súd

Izrael vyšetruje masakru, ktorú vlani 7. októbra na jeho území spáchali palestínski militanti z hnutia Hamas i ďalších skupín. Podľa médií to môže viesť k jednému z najvýznamnejších súdnych prípadov v povojnovom období, informuje TASR podľa pondelkovej správy agentúry DPA. Izraelskí vyšetrovatelia v súčasnosti vykonávajú rekonštrukciu spomenutých udalostí na základe zhruba 200.000 fotografií a videí, ako aj 2000 svedeckých výpovedí. Cieľom je iniciovať predvedenie zodpovedných pred spravodlivosť, ako uviedol denník The Wall Street Journal (WSJ). Izrael doposiaľ identifikoval približne 800 civilistov zavraždených počas útokov zo 7. októbra - vrátane 37 maloletých vo veku do 17 rokov, pričom šesť týchto obetí malo menej než päť rokov, píše denník.

Podľa vedenia forenzného centra preukázali tomografické snímky obetí znaky mučenia a popráv. Forenzné dôkazy, ktoré novinám poskytli izraelskí predstavitelia, okrem iného preukázali, že niektoré obete boli upálené zaživa. Na fotografiách je tiež vidieť zámerné zohavenie tiel obetí vrátané genitálií mužov i žien, píše DPA. Telá žien a dievčat okrem toho preukazovali rôzne formy sexuálneho násilia. Bývalý námestník izraelského generálneho prokurátora Roi Sheindorf denníku uviedol, že Izrael ešte nikdy nečelil zločinom ani vyšetrovaniu takéhoto rozsahu.

Palestínske militantné hnutie Hamas poprelo, že by jeho bojovníci zabíjali deti a znásilňovali ženy, píše WSJ. Vedenie izraelskej polície označil útok militantnov zo 7. októbra za bezprecedentný vo svojej krutosti a systematickosti, pripomína DPA. Podľa novín to pravdepodobne bude najvýznamnejší proces v Izraeli od čias súdu s nacistickým zločinom Adolfom Eichmanom v roku 1961, ktorého za svoj podiel na holokauste obesili. Bola to jediná súdna poprava, ktorú Izrael doposiaľ uskutočnil.

Izraelskí činitelia majú obavu, že by ICJ mohol Izrael obviniť z genocídy

Haarec v článku píše o obavách bezpečnostných činiteľov a prokuratúry a informuje o vysokopostavenom izraelskom právnom expertovi, ktorý v uplynulých dňoch varoval najvyššie vedenie izraelskej armády pred "reálnym nebezpečenstvom, že súd vydá príkaz vyzývajúci Izrael na zastavenie paľby". Izrael by podľa odborníka bol takýmto rozhodnutím viazaný.

Ak by takto súd rozhodol, panuje podľa denníka obava, že by to viedlo k izolácii Izraela a napríklad tiež sankciám voči nemu či bojkotu izraelských firiem. Juhoafrická republika vo svojom podaní Medzinárodnému súdnemu dvoru tvrdí, že Izrael v Gaze pácha genocídu a netrestá osoby, ktoré ku genocíde podnecujú. Je tiež presvedčená, že Izrael sa dopúšťa vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.

Izrael, ktorý masívnou vojenskou operáciou reaguje na októbrový útok palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, ktorý si v Izraeli vyžiadal okolo 1200 mŕtvych, to popiera a tvrdí, že dodržiava medzinárodné právo. Kritiky kvôli vysokému počtu civilných obetí či tomu, že na začiatku vojny Gazu úplne odrezal od dodávok vody, potravín či liekov, sa mu ale opakovane dostáva aj od medzinárodných organizácií a spojencov.

Expertka na medzinárodné právo z Haifskej univerzity Shelly Aviv Jeiniová je presvedčená o tom, že juhoafrickú sťažnosť nemožno brať na ľahkú váhu. Na preukázanie zločinu genocídy je podľa nej potrebné dve veci - jednak dokázať zámer vyhladiť určitú skupinu ľudí a jednak ukázať na konkrétne činy, ktoré tento cieľ napĺňajú.

Poznamenáva, že podľa Juhoafrickej republiky prvý bod dokazujú vyjadrenia vysokopostavených izraelských činiteľov a verejná atmosféra v Izraeli, kde niektorí hovoria o vymazaní Gazy z mapy alebo jej porovnaní so zemou. Na druhý bod potom podľa africkej krajiny ukazujú rozsiahle škody spôsobené civilistom v Gaze či hlad, ktorým trpia.

Ďalší právny expert Eliav Lieblich z univerzity v Tel Avive sa domnieva, že niektoré extrémistické vyjadrenia vysokopostavených izraelských činiteľov sa skutočne môžu považovať za dôkaz zámeru ublížiť civilným obyvateľom Gazy. Zároveň by však podľa neho pre Juhoafrickú republiku bolo zložité preukázať, že existuje priama súvislosť medzi vyjadreniami niektorých politikov a vojenskými akciami izraelskej armády. "Ale tieto nezodpovedné vyhlásenia o vymazaní Gazy budú vyžadovať, aby Izrael vysvetlil, prečo takýto zámer nemá," myslí si.

Medzinárodný súdny dvor sídli v Haagskom Paláci mieru v Holandsku a je jedným zo šiestich hlavných orgánov OSN. Jeho hlavnou úlohou je riešiť spory medzi štátmi a podávať posudky k právnym otázkam na žiadosť oprávnených orgánov. Súd sa zaoberá napríklad početnými územnými spormi, v posledných rokoch ale aj otázkami genocídy. Rozsudky ICJ sú konečné a nemožno sa proti nim odvolať, súd však zároveň nemá žiadne právomoci, ako štáty donútiť, aby sa jeho rozhodnutím riadili.