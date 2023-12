MIMORIADNY ONLINE Vojna v Gaze potrvá mnoho mesiacov: Armáda zabila už 8-tisíc militantov

Izraelský vojaci po príchode z misie v Gaze (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

Izraelsko-palestínsky konflikt pokračuje, video zachytáva útok na kostol deň po Vianociach

Izraelsko-palestínsky konflikt pokračuje, video zachytáva útok na kostol deň po Vianociach (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

6:35 Izraelská armáda v sobotu večer oznámila, že jej vojaci zaútočili na ústredie militantného hnutia Hamas na juhovýchode Pásma Gazy. "Počas pozemnej operácie v Chán Júnise jednotky izraelskej armády vnikli do ústredia Hamasu v centre mesta, v ktorom sa nachádzalo aj spravodajské veliteľstvo," uviedol armádny hovorca Daniel Hagari podľa agentúry DPA.

6:21 Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vidí možnosť pre posun v rokovaniach o prepustení rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy palestínskym radikálnym hnutím Hamas a ďalšími skupinami. Povedal to v sobotu večer na tlačovej konferencii. Vyjadril tiež presvedčenie, že vojna bude trvať ešte mnoho mesiacov. Informujú o tom servery denníkov The Times of Israel a Haarec.

Armáda zabila už 8000 militantov

"Vojna potrvá mnoho mesiacov... Zaručíme to, že Gaza prestane byť pre Izrael hrozbou. Krok za krokom likvidujeme kapacity Hamasu... A zlikvidujeme aj jeho vodcov," uviedol Netanjahu na tlačovej konferencii. Zdôraznil, že izraelská armáda v Pásme Gazy vykonáva "komplexné" bojové operácie a potrebuje čas na dosiahnutie svojich cieľov. Doposiaľ sa podľa neho podarilo zabiť približne 8000 militantov.

Vojna medzi Izraelom a Hamasom vypukla po bezprecedentnom útoku na Izrael zo 7. októbra, pri ktorom militanti zabili približne 1140 ľudí a 240-250 odvliekli do Pásma Gazy. V Gaze stále zostáva približne 129 rukojemníkov. Tento číselný údaj zahŕňa aj 22-23 ľudí, ktorí už nie sú medzi živými.

Počas bojov v Gaze zahynulo podľa údajov palestínskej strany už vyše 21.670 ľudí. Izrael zdôrazňuje, že za masové civilné obete aj nepriaznivú humanitárnu situáciu v Gaze je zodpovedný Hamas, ktorý využíva Palestínčanov ako živé štíty a má základne alebo sklady v areáloch nemocníc, škôl a zariadení OSN. Hamas to popiera. Medzinárodní vyjednávači sa v súčasnosti snažia vyrokovať ďalšie prímerie a výmenu zadržiavaných osôb medzi Izraelom a Hamasom. Týždňové zastavenie bojov z konca novembra umožnilo zintenzívnenie dodávok humanitárnej pomoci a prepustenie časti izraelských rukojemníkov výmenou za prepustenie Palestínčanov väznených v Izraeli.

Vojna v Gaze patrí k najničivejším, niektorí ju porovnávajú s Drážďanmi

Vojna v Pásme Gazy patrí podľa denníka The Wall Street Journal (WSJ) k najničivejším v modernej histórii. Do polovice decembra na Gaze Izrael zhodil 29.000 bômb a zničil či poškodil takmer 70 percent tunajších domovov a 77 percent zdravotníckych zariadení. Podľa politológa Roberta Papeho z Chicagskej univerzity Gaza, kde žije na 2,3 milióna Palestínčanov, vojde do histórie podobne ako Drážďany, ktoré na konci druhej svetovej vojny z veľkej časti zničilo spojenecké bombardovanie.

"Pred tromi mesiacmi bola Gaza živým miestom," píše WSJ. "Dnes je Gaza krajinou zmačkaného betónu," pokračuje list, ktorý prináša rad štatistík, ktoré dokladajú skazu v oblasti, z ktorej v októbri na Izrael zaútočili ozbrojenci z palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, pričom zabili na 1200 ľudí, predovšetkým civilistov.

Analýza Svetovej banky hovorí o tom, že do 12. decembra vojna poškodila či úplne zničila 72 percent verejných priestorov a zariadení, ako sú knižnice, súdy či parky, 68 percent telekomunikačnej infraštruktúry a viac ako polovicu ciest. Podľa OSN bolo poškodených okolo 342 škôl, pacientov už prijíma len osem z 36 nemocníc.

Na severe úzkeho pobrežného pásu, ktorý je rozlohou výrazne menší ako Praha, bolo podľa expertov dvojica amerických univerzít zničených či poškodených až 80 percent všetkých budov, čo je podľa WSJ vyššie percento ako pri bombardovaní Drážďan. Kým Izrael podľa americkej vlády za niečo viac ako dva mesiace použil 29.000 bômb a rakiet, Spojené štáty za obdobie rokov 2004 až 2010 v Iraku použili 3678 takýchto výbušných zariadení.

Izraelská armáda tvrdí, že cieli na Hamas a podniká kroky, aby sa vyhla úmrtiu civilistov, ktorých zatiaľ podľa úradov v Gaze ovládaných Hamasom prišlo o život vyše 21.600. Zároveň WSJ pripomína vyjadrenie izraelskej armády zo začiatku konfliktu, podľa ktorého sa "zameriava na to, čo spôsobí maximálne škody".

Obnova Gazy, kde asi 85 percent ľudí muselo opustiť svoje domovy a mnoho z nich žije na ulici, bude podľa odborníkov trvať až desiatky rokov. Len vyčistenie trosiek by mohlo zabrať rok. Obnova bývania by podľa analýzy skupiny neziskových organizácií Shelter Cluster mohla trvať sedem až desať rokov, ak bude k dispozícii financovanie vo výške 3,5 miliardy dolárov (78 miliárd korún).

Ešte o poznanie skeptickejšie je Caroline Sandesová, odborníčka na povojnovú obnovu z univerzity Kingston v Londýne. "V najlepšom prípade to bude trvať desiatky rokov," myslí si.