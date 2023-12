AKTUÁLNE Poľsko v pohotovosti! Z Ukrajiny k nim priletel záhadný objekt: Zvolali mimoriadne rokovanie

(Zdroj: Topky.sk)

VARŠAVA - Do poľského vzdušného priestoru vletel dnes ráno zo strany od hranice s Ukrajinou neidentifikovaný objekt. Zaregistrovali ho radary protivzdušnej obrany, jeho signál následne zmizol. Na platforme X to oznámilo operačné veliteľstvo poľských ozbrojených síl.

archívne video

Vzdušný priestor Slovenska budú okrem Česka a Poľska chrániť aj Maďari (Zdroj: TASR/Roman Hanc)

Prezident zvolal na popoludnie rokovania s velením armády a ministrom obrany. Poľské servery Onet a TVN 24 v tejto súvislosti pripomínajú dnešný masívny ruský vzdušný úder na Ukrajinu, ktorý zasiahol tiež Ľvovskú oblasť pri hraniciach s Poľskom, okrem iného členom NATO. Poľsko však zatiaľ nehlási žiadny dopad strely na svoje územie.

"Dostali sme informácie, že neidentifikovaný predmet sa objavil na radare neďaleko mesta Hrubieszów a následne zmizol," povedal pre PAP vojvoda Lubelského vojvodstva Krzysztof Komorski a dodal, že pád tohto predmetu na územie Poľska nebol potvrdený.

W godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju.

Pátranie po objekte sa odohráva pri hraniciach s Ukrajinou

"Operačný veliteľ ozbrojených síl v súlade s platnými postupmi mobilizoval dostupné sily a prostriedky, ktoré mal k dispozícii," uviedlo poľské operačné veliteľstvo. Ďalšie informácie neposkytlo. Poľská stanica TV Republika však uviedla, že pátranie po objekte sa odohráva okolo mesta Hrubieszów pri hraniciach s Ukrajinou, rádio RMF FM informuje o pátraní v okolí obce Zamosť.

Kancelária poľského prezidenta Andrzeja Dudu následne na sieti X informovala o tom, že hlava štátu zvolala na 13.00 h v úrade pre národnú bezpečnosť (BBN) mimoriadne rokovanie s ministrom obrany a vicepremiérom Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom, náčelníkom generálneho štábu Wieslawom Kukulom a šéfom operačného veliteľstva ozbrojených síl Maciejom Kliszom.

Explózia sa odohrala aj minulý rok

Vlani v polovici novembra zabila explózia v obci Vodičov pri hraniciach s Ukrajinou dvoch ľudí, poznamenal v tejto súvislosti server TVN 24. Taktiež vtedy Rusko pred tým proti Ukrajine začalo masívny vzdušný útok a na poľské územie dopadla podľa poľských odborníkov strela S-300 využívaná protileteckou obranou, ktorá bola odpálená z ukrajinského územia.

Incident vtedy vyvolal obavy, že ruská vojna na Ukrajine by sa mohla vyhrotiť do širšieho konfliktu, ak by išlo o ruský útok na území členského štátu NATO. Avšak Varšava aj Severoatlantická aliancia dali vzápätí najavo, že išlo zrejme o ukrajinskú strelu, ktorou sa brániaca sa krajina snažila zostreliť ruskú útočiacu raketu. Po tragédii v Vodičove strážili región až do tohtoročného novembra nemecké systémy protivzdušnej obrany Patriot, poznamenal server Onet.