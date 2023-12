MIMORIADNY ONLINE Prokuratúra vyšetruje možné zastrelenie vojnových zajatcov Rusmi: Ukrajina v tomto roku strojnásobila výrobu zbraní

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Efrem Lukatsky)

KYJEV - Ukrajinská prokuratúra začala vyšetrovanie obvinení, že ruskí vojaci zastrelili ukrajinských vojnových zajatcov. Zábery incidentu kolujú na sociálnych sieťach, ale podľa ruskojazyčnej BBC sa ich pravosť nedá bezprostredne overiť. Rusko sa k tejto záležitosti nevyjadrilo. Napriek pokračujúcim ruským náletom Ukrajina tento rok strojnásobila svoju zbrojnú výrobu, pričom výrazne vzrástla úloha súkromných výrobcov. Podľa agentúry Unian to dnes povedal prezident krajiny Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajina uviedla, že v tomto roku strojnásobila výrobu zbraní

Ukrajina, ktorá už takmer dva roky odoláva ruskej invázii, je stále do veľkej miery závislá od dodávok zbraní od spojencov. Zvýšenie domácej výroby je jednou z priorít Zelenského administratívy. "Výroba munície, najmä pre delostrelectvo, veľmi výrazne rastie. Ukrajina rozvíja na systémovej úrovni výrobu takých mimoriadne potrebných položiek, ako je munícia pre naše domáce drony," povedal Zelenskyj a dodal, že "výrazne" sa zvýšila aj výroba rakiet. Výroba zbraní podľa neho tiež významne prispieva k celkovému hospodárskemu rastu.

Zelenskyj tiež uviedol, že podiel súkromných spoločností vo vojensko-priemyselnom sektore Ukrajiny naďalej rastie. Okrem toho existujú dohody o spoločnej výrobe s viacerými poprednými svetovými zbrojárskymi spoločnosťami. Prezident vyjadril presvedčenie, že v budúcnosti sa Ukrajina môže stať jedným z desiatich najväčších výrobcov zbraní na svete.

Podľa agentúry DPA minister strategického priemyslu Oleksandr Kamyšyn uviedol, že Ukrajine sa tento rok podarilo zvýšiť výrobu mínometných granátov štyridsaťdvakrát a delostreleckých granátov trikrát. Výrazne sa zvýšila aj výroba obrnených transportérov. Z výrobných liniek každý mesiac zišlo šesť samohybných diel Bohdana. Ukrajinský priemysel však ani zďaleka neuspokojuje dopyt ukrajinskej armády, priznal Kamyšin. Ukrajina je závislá od zahraničných dodávok delostreleckých granátov kalibru 155 milimetrov, ktoré používa NATO. Plánuje ich však začať vyrábať až na budúci rok, čo komplikuje celosvetový nedostatok strelného prachu.

Kamyšin tiež uviedol, že veľká časť bezpilotných lietadiel používaných v ukrajinských frontových operáciách sa v súčasnosti vyrába doma. Do roku 2024 chce Ukrajina vyrobiť viac ako milión ručne ovládaných dronov, ktorých let možno sledovať prostredníctvom pripojenej kamery. Okrem toho sa má vyrobiť viac ako 1 000 dronov s doletom viac ako 1 000 kilometrov, ktoré budú schopné zasiahnuť ciele v Rusku. Ukrajina má aj raketový program, ktorý však podľa Kamyšina podlieha najprísnejšiemu utajeniu.

Ukrajinská prokuratúra vyšetruje možné zastrelenie vojnových zajatcov Rusmi

Ruskí vojaci zajali začiatkom mesiaca troch príslušníkov ukrajinských síl pri meste Robotyne v Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny. Krátko nato ich zastrelili, čím porušili Ženevský dohovor o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, uviedla ukrajinská prokuratúra. "Ide o ďalší prípad hrubého porušenia medzinárodného humanitárneho práva zo strany agresora," uviedla prokuratúra vo vyhlásení.

Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) minulý týždeň varoval, že porušovania medzinárodných dohovorov a vojnových zločinov sa dopúšťajú obe strany konfliktu na Ukrajine, najmä však Moskva. BBC pripomína, že Ukrajina už 3. decembra obvinila Rusko z páchania vojnových zločinov, keď sa na sociálnych sieťach objavilo ďalšie video. Údajne sú na ňom zachytení ruskí vojaci, ktorí zastrelili dvoch vzdávajúcich sa Ukrajincov vychádzajúcich zo zákopu. Ruská strana sa ani k tomuto incidentu nevyjadrila.