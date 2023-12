MIMORIADNY ONLINE Boje neutíchajú! Zelenskyj sa poďakoval Nemecku, Fínsku a Holandsku za najnovšiu obrannú pomoc

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ/General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

KYJEV/MOSKVA - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v sobotu poďakoval Nemecku, Fínsku a Holandsku za najnovšie balíky vojenskej pomoci pre jeho krajinu, ktorá od februára minulého roka čelí ruskej invázii. Situáciu sledujeme online.