Strelec z masakra v Prahe zabíjal aj predtým! Polícia potvrdila zhodu zbrane z minulotýždňovej vraždy muža a jeho syna

PRAHA - Balistická expertíza preukázala zhodu zbrane, ktorá bola použitá pri vražde muža a jeho syna v Klánovickom lese minulý týždeň, so zbraňou, ktorú polícia našla v dome, kde býval strelec z univerzity. Česká polícia to v piatok uviedla na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Obeťami streľby z 15. decembra v Klánoviciach sú podľa médií tridsaťdvaročný muž a jeho dvojmesačná dcérka. Pri štvrtkovej tragédii v budove univerzity v Prahe zahynulo 14 ľudí vrátane strelca, jedna obeť zomrela v nemocnici. "Balistická expertíza preukázala, že zbraň, ktorá bola použitá v Klánovickom lese, sa zhoduje so zbraňou, ktorá sa našla v dome, kde býval strelec z univerzity," uviedla polícia.

Polícia tento týždeň dva dni pátrala v Klánovickom lese kvôli vražde. Zúčastnili sa stovky policajtov z viacerých krajov, vrátane psovodov so psami a policajtov na koňoch. Nikoho, kto by sa tam skrýval a bol nebezpečný, ale nenašli. Neobjavili nič, čo by aktuálne naznačovalo nejaké hroziace riziko, oznámila v stredu polícia s tým, že v hliadkovaní bude pokračovať.

Šéf pražskej mordparty Aleš Strach dnes ráno povedal, že podozrivý zo streľby na FF UK je medzi podozrivými z Klánoviec. Trvalo niekoľko dní, aby sa zabránilo ďalšej tragédii, povedal.