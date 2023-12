MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj odmietol vstup Ukrajiny do NATO bez okupovaných území: Rusko podniklo už piaty vzdušný útok na Kyjev

Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: TASR/AP/Efrem Lukatsky)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 664 Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 664 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

6:07 Senát Spojených štátov do konca tohto roka nebude hlasovať o balíku, v ktorom je zahrnutá nová vojenská pomoc pre Ukrajinu aj posilnenie bezpečnosti na hraniciach, uviedli v utorok lídri demokratov a republikánov v Senáte. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a Reuters.

Rusko podniklo už piaty vzdušný útok na Kyjev v decembri, uviedli Ukrajinci

Ruská invázna armáda podnikla už piaty vzdušný útok na Kyjev v tomto mesiaci. S odvolaním sa na ukrajinské úrady o tom v noci na dnes informovali agentúry Reuters a AFP. Ukrajinská protivzdušná obrana podľa šéfa správy metropoly zostrelila všetky drony letiace na Kyjev. Sirény v noci na dnes podľa ukrajinských médií varovali pred hrozbou vzdušného útoku aj v ďalších oblastiach krajiny. Starosta Charkova hlási dva zásahy. "Podľa predbežných informácií operačného zhrnutia nie sú v hlavnom meste žiadne obete ani deštrukcie," oznámil na platforme Telegram náčelník vojenskej správy metropoly Serhij Popko.

(Zdroj: SITA/(AP Photo/Efrem Lukatsky))

Starosta druhého najväčšieho ukrajinského mesta Charkova Ihor Terechov naopak v noci na dnes informoval o najmenej dvoch "príletoch" blízko obytných budov a civilných objektov. "Na mieste zasahujú záchranári," napísal s poznámkou, že informácie o prípadných obetiach a škodách sa spresňujú. Šéf vojenskej správy Chersonu Roman Mročko medzitým informoval o deviatich ranených po večernom ruskom ostreľovaní tohto juhoukrajinského mesta, ktoré sa nachádza v blízkosti frontovej línie.

Podobné vyhlásenia jednotlivých strán konfliktu nemožno priamo nezávisle overiť. Rusko na Ukrajinu vpadlo vlani 24. februára a Ukrajina pravidelne čelí jeho ostreľovaniu a vzdušným úderom. Tie výrazne zintenzívnili vlani na jeseň, keď Moskva začala rozsiahle bombardovanie ukrajinskej infraštruktúry a miest, čím v zimných mesiacoch prerušila dodávky energie, tepla či vody. Kyjev už skôr varoval, že k podobnej stratégii Moskva pristúpi aj túto zimu. Ukrajinci ale medzitým posilnili svoju protivzdušnú obranu, napísala predtým agentúra AFP.

Zelenskyj odmietol vstup Ukrajiny do NATO bez okupovaných území

"Od žiadneho z našich partnerov sme takýto návrh nedostali. Tiež si ťažko viem predstaviť, ako by to vyzeralo," povedal Zelenskyj na koncoročnej tlačovej konferencii v Kyjeve. Dodal, že najsilnejšou bezpečnostnou zárukou pre Ukrajinu by bol jej vstup do NATO ako celku. Bývalý generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen navrhol, že Ukrajina by sa mohla stať členom Aliancie aj v prípade, ak by nemala pod kontrolou celé svoje územie. Podľa jeho názoru to mohlo odradiť Rusko od útokov na jej územie a Ukrajina by sa mohla sústrediť na boje v prvej línii. Ukrajinský prezident tiež poďakoval Nemecku za pomoc a ocenil ho ako druhého najväčšieho podporovateľa Ukrajine po vojenskej i finančnej stránke.