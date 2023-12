MIMORIADNY ONLINE Mobilný operátor hlási ďalší výpadok: Rusko malo na juhu Ukrajiny nasadiť slzotvorný plyn

Vojna na Ukrajine (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 664 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

15:44 Nemecký federálny generálny prokurátor Peter Frank predložil dokumenty na skonfiškovanie 720 miliónov eur (787 miliónov dolárov) v ruských fondoch, ktoré sú v súčasnosti zmrazené v Nemecku, informoval Der Spiegel.

15:14 Väčšina Ukrajincov (55 %) chce, aby boli skorumpovaní politici a úradníci potrestaní čo najrýchlejšie, aj keby to znamenalo, že v procese došlo k porušeniu zákona, zistil prieskum Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie.

14:15 Zhruba týždeň po rozsiahlom kybernetickom útoku čelí najväčší ukrajinský mobilný operátor Kyivstar ďalším problémom. V stredajšom vyhlásení na platforme X totiž potvrdil ťažkosti so spojením vo viacerých ukrajinských mestách na západe a juhu krajiny, informuje agentúra DPA.

Наші спеціалісти усунули складнощі зі зв’язком, які виникли сьогодні зранку у ряді міст на Заході і Півдні України. Наразі сервіси працюють у звичному режимі. Послуга LTE в Україні та в міжнародному роумінгу також працює без обмеження швидкості. — Kyivstar (@TwiyKyivstar) December 20, 2023

13:50 Súd v Moskve v stredu uložil spoločnosti Google pokutu vo výške 4,6 miliardy rubľov (46 miliónov) za to, že z platformy YouTube opakovane neodstránila materiály obsahujúce informácie zakázané v Rusku. S odvolaním sa na agentúru RIA Novosti o tom informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL).

13:01 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa snažil zorganizovať stretnutie s Viktorom Orbánom kvôli "čudnej politike" maďarského premiéra, ktorá k Ukrajine "často nie je veľmi priateľská". S odvolaním sa správu webovej stránky stanice Sky News o utorňajšej koncoročnej tlačovej konferencii Zelenského na to poukázal server telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

12:48 Ruské útoky počas uplynulého dňa v Chersonskej oblasti zranili 16 ľudí vrátane štyroch detí, uviedol dnes guvernér Oleksandr Prokudin.

11:10 Ukrajinskí vojaci obvinili Rusko, že pri útokoch na juhu Ukrajiny nasadilo istý druh slzotvorného plynu, informuje TASR podľa stredajšej správy agentúry DPA.

10:52 Ruská raketa v noci zasiahla dopravný sklad v Charkove, informoval 20. decembra starosta Ihor Terechov. Podľa jeho slov išlo o "čisto" civilný cieľ, pričom v blízkosti sa nenachádzala žiadna vojenská infraštruktúra.

10:51 Rusko používa nekvalitné strely zo Severnej Kórey, ktoré sú často chybné a niekedy spôsobujú poškodenie hlavní kanónov a mínometov a dokonca zranenie vojakov, uviedol ukrajinský generálny štáb.

9:08 Šéf Kremľa Vladimir Putin v stredu vyzval na "tvrdú" reakciu voči zahraničným agentom, ktorí sa Rusko údajne snažia destabilizovať prostredníctvom pomoci Ukrajine. "Kyjevský režim sa s priamou podporou zahraničných tajných služieb vydal cestou teroristických metód, prakticky štátneho terorizmu," tvrdil Putin vo videopríhovore pri príležitosti dňa pracovníkov bezpečnostných agentúr.

8:32 Ukrajina v stredu uviedla, že pri ruskom ostreľovaní juhoukrajinského mesta Cherson utrpelo zranenia dovedna deväť ľudí vrátane štyroch detí. Terčom dronových útokov sa medzitým stalo aj hlavné mesto Kyjev a druhé najväčšie mesto Charkov, informuje TASR podľa agentúry AFP.

7:52 Armáda navrhuje zmobilizovať 450 000 až 500 000 nových vojakov, hovorí Zelenskyj.

7:51 Prezident Volodymyr Zelenskyj 19. decembra v Kyjeve novinárom povedal, že plánuje znížiť vládne výdavky, pretože na nové mobilizačné úsilie budú potrebné značné finančné prostriedky.

6:07 Senát Spojených štátov do konca tohto roka nebude hlasovať o balíku, v ktorom je zahrnutá nová vojenská pomoc pre Ukrajinu aj posilnenie bezpečnosti na hraniciach, uviedli v utorok lídri demokratov a republikánov v Senáte. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a Reuters.

Rusko podniklo už piaty vzdušný útok na Kyjev v decembri, uviedli Ukrajinci

Ruská invázna armáda podnikla už piaty vzdušný útok na Kyjev v tomto mesiaci. S odvolaním sa na ukrajinské úrady o tom v noci na dnes informovali agentúry Reuters a AFP. Ukrajinská protivzdušná obrana podľa šéfa správy metropoly zostrelila všetky drony letiace na Kyjev. Sirény v noci na dnes podľa ukrajinských médií varovali pred hrozbou vzdušného útoku aj v ďalších oblastiach krajiny. Starosta Charkova hlási dva zásahy. "Podľa predbežných informácií operačného zhrnutia nie sú v hlavnom meste žiadne obete ani deštrukcie," oznámil na platforme Telegram náčelník vojenskej správy metropoly Serhij Popko.

(Zdroj: SITA/(AP Photo/Efrem Lukatsky))

Starosta druhého najväčšieho ukrajinského mesta Charkova Ihor Terechov naopak v noci na dnes informoval o najmenej dvoch "príletoch" blízko obytných budov a civilných objektov. "Na mieste zasahujú záchranári," napísal s poznámkou, že informácie o prípadných obetiach a škodách sa spresňujú. Šéf vojenskej správy Chersonu Roman Mročko medzitým informoval o deviatich ranených po večernom ruskom ostreľovaní tohto juhoukrajinského mesta, ktoré sa nachádza v blízkosti frontovej línie.

Podobné vyhlásenia jednotlivých strán konfliktu nemožno priamo nezávisle overiť. Rusko na Ukrajinu vpadlo vlani 24. februára a Ukrajina pravidelne čelí jeho ostreľovaniu a vzdušným úderom. Tie výrazne zintenzívnili vlani na jeseň, keď Moskva začala rozsiahle bombardovanie ukrajinskej infraštruktúry a miest, čím v zimných mesiacoch prerušila dodávky energie, tepla či vody. Kyjev už skôr varoval, že k podobnej stratégii Moskva pristúpi aj túto zimu. Ukrajinci ale medzitým posilnili svoju protivzdušnú obranu, napísala predtým agentúra AFP.

Zelenskyj odmietol vstup Ukrajiny do NATO bez okupovaných území

"Od žiadneho z našich partnerov sme takýto návrh nedostali. Tiež si ťažko viem predstaviť, ako by to vyzeralo," povedal Zelenskyj na koncoročnej tlačovej konferencii v Kyjeve. Dodal, že najsilnejšou bezpečnostnou zárukou pre Ukrajinu by bol jej vstup do NATO ako celku. Bývalý generálny tajomník NATO Anders Fogh Rasmussen navrhol, že Ukrajina by sa mohla stať členom Aliancie aj v prípade, ak by nemala pod kontrolou celé svoje územie. Podľa jeho názoru to mohlo odradiť Rusko od útokov na jej územie a Ukrajina by sa mohla sústrediť na boje v prvej línii. Ukrajinský prezident tiež poďakoval Nemecku za pomoc a ocenil ho ako druhého najväčšieho podporovateľa Ukrajine po vojenskej i finančnej stránke.