(Zdroj: Getty Images)

Obrovský lastúrnik stehnovka nádherná, ktorý sa ocitol na pokraji vyhynutia, sa podľa morských biológov vrátil do vôd pri Chorvátsku, kde jeho počty výrazne vzrástli. Táto mušľa, ktorá môže dorásť až do jedného metra, začala vymierať kvôli šíreniu smrtiaceho patogénu v niektorých častiach Stredozemného mora okolo roku 2016. Napísala to agentúra Reuters, podľa ktorej chorvátski vedci donedávna evidovali v ich časti Jadranského mora iba desať stehnoviek nádherných.