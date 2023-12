MIMORIADNY ONLINE Ukrajina hlási dronový útok v Odeskej oblasti: Zranené sú aj deti!

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/(AP Photo/Efrem Lukatsky))

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 658 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

6:00 Po viac ako 30-hodinovom úplnom výpadku začal najväčší ukrajinský mobilný operátor obnovovať svoje služby. Týka sa to najmä metropoly Kyjev a ďalších veľkých miest, uviedla v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na ukrajinské médiá.

Dronový útok v Odeskej oblasti na Ukrajine zranil 11 ľudí, z toho tri deti

Na nespresnenom mieste v Odeskej oblasti po dronovom útoku podľa DSNS zasahovalo 30 záchranárov s 8 vozidlami. Zábery na telegrame zachytávajú hasičov prehľadávajúce sutiny, zhorené vozidlo a viditeľne traumatizovaných ľudí v starostlivosti záchranárov. Pracovníci Červeného kríža podľa DSNS na miesto doviezli potraviny a teplé oblečenie.

Miestny obyvateľ prehľadáva trosky po ruskom vzdušnom útoku v Kyjeve. (Zdroj: TASR/AP/Efrem Lukatsky)

Desať ruských dronov ukrajinská armáda podľa svojich vyjadrení nad Odeskou oblasťou zostrelila aj v stredu. Kyjev už skôr varoval, že Rusko, ktoré už vlaňajšieho 24. februára usiluje o vojenskú porážku Ukrajiny, sa tento rok vráti k minuloročnej stratégii bombardovania energetickej infraštruktúry. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa u zahraničných partnerov, predovšetkým Spojených štátov, snaží dojednať ďalšie zásoby rakiet protivzdušnej obrany aj iné munície, ktoré by Ukrajine pomohli prečkať nadchádzajúce mesiace.