MIMORIADNY ONLINE Kyjev zasiahli ruské raketové útoky! Počet zranených stúpol na viac ako 50: USA bude naďalej pomáhať

Volodymyr Zelenskyj a Joe Biden

KYJEV - Na najmenej 45 stúpol počet zranených po stredajšom ruskom raketovom útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Oznámil to jeho starosta Vitalij Kličko, píše o tom správa z agentúry AFP.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 656

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 657

6:31 Kyjevom dnes skoro ráno otriaslo niekoľko explózií, keď ukrajinská protivzdušná obrana zostrelila ruské rakety, napísala agentúra Ukrinform. Úrady hlavného mesta uviedli, že úlomky rakiet poškodili domy vo východnej časti metropoly a vyžiadali si najmenej 51 zranených. Podľa predbežných informácií Rusko podobne ako v noci z nedele na pondelok použilo balistické rakety.

Dniprovskyjskú časť Kyjeve zasihalol raketový útok Ruska

"Celkovo bolo v kyjevskej mestskej časti Dniprovskyj zranených 45 ľudí. Osemnástich z nich vrátane dvoch detí hospitalizovali, 27 ošetrili na mieste," uviedol Kličko na platforme Telegram. Kličko tiež uviedol, že "pri nočnom raketovom útoku nepriateľa bola poškodená obytná budova", z ktorej evakuovali niekoľko obyvateľov. Dodal, že pri útoku bola poškodená aj nemocnica.

Kyjevská vojenská správa informovala o množstve padajúcich trosiek v celkovo troch štvrtiach "v dôsledku zostrelenia nepriateľských vzdušných cieľov". Počet vypálených rakiet zatiaľ neuviedli. V Kyjeve bolo počuť hlasné výbuchy približne o 3.00 h miestneho času (o 2.00 h SEČ), informovala agentúra AP. Následne bol podľa agentúry DPA spustený letecký poplach.

Ako pripomenula AP, ukrajinská metropola čelila ruskému raketovému útoku aj v noci na pondelok, v dôsledku ktorého bolo zničených niekoľko domov na okraji Kyjeva a viac ako 100 domácností malo dočasne prerušené dodávky elektriny.

Biden Ukrajinu neopustí

Americký prezident Joe Biden v utorok prisľúbil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že "Ukrajinu neopustí". Tiež povedal, že ruský prezident Vladimir Putin "sa spolieha" na to, že USA neposkytnú Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc. Informuje o tom správa z agentúry AFP a stanice CNN.

"Budeme pokračovať v zásobovaní Ukrajiny zbraňami a vybavením tak dlho, ako to bude možné," povedal Biden. Putin podľa neho počíta s tým, že Spojené štáty už nebudú podporovať Ukrajinu. "Musíme mu dokázať, že sa mýli," povedal a v tejto súvislosti vyzval americký Kongres, aby schválil nový balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu.

Volodymyr Zelenskyj a Joe Biden

Zelenskyj po stretnutí s Bidenom v Bielom dome uviedol, že od Kongresu dostal "pozitívne" signály týkajúce sa ďalšej vojenskej pomoci pre Ukrajinu, ale počká si na výsledky. "Vieme, že musíme oddeliť slová a konkrétne výsledky," dodal na spoločnej tlačovej konferencii.

Zelenskyj je od pondelka na návšteve USA, kde sa snaží zaistiť svojej krajine ďalší balík nevyhnutnej vojenskej pomoci, o ktorom aktuálne rokuje Kongres. Republikáni však schválenie ďalšej pomoci podmieňujú tým, aby zahŕňala aj opatrenia týkajúce sa sprísnenia imigračnej a hraničnej politiky USA.

Ukrajinský prezident predtým absolvoval v Kapitole stretnutia s predstaviteľmi oboch komôr Kongresu. Republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Mike Johnson po schôdzke novinárom povedal, že jeho stanovisko sa v tomto smere nezmenilo, pričom USA musia podľa jeho slov najprv riešiť otázky týkajúce sa bezpečnosti vlastných hraníc a až potom pokročiť v návrhu zákona o vojenskej pomoci Kyjevu.