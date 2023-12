AKTUÁLNE Putin chce znova vládnuť! Jasné slová o kandidatúre do volieb na prezidenta

(Zdroj: Topky)

MOSKVA - Vladimir Putin dnes uviedol, že vo voľbách v marci 2024 sa bude opäť uchádzať o prezidentský úrad. Informovali o tom ruské tlačové agentúry. Podľa nich to novinárom oznámili účastníci rozhovoru s hlavou štátu, ktorý sa uskutočnil po ceremónii v Kremli pri príležitosti Dňa hrdinov vlasti.

Jeden z hostí ceremónie prišiel za Putinom a požiadal ho, aby sa hlasovania zúčastnil a ruský prezident súhlasil, uviedol spravodajca agentúry Interfax. Podľa agentúry TASS išlo o predsedu parlamentu samozvanej Doneckej ľudovej republiky na východe Ukrajiny Artěma Žogu.

Pri moci je viac ako 20 rokov

Putin je pri moci už viac ako 23 rokov. Od augusta 1999 bol premiérom a v marci 2000 prvýkrát zvíťazil v prezidentských voľbách. O štyri roky neskôr víťazstvo s prehľadom zopakoval. S ohľadom na ústavu sa potom nemohol uchádzať o tretí mandát v rade, stal sa preto premiérom a ako svojho nástupcu v prezidentskom kresle si vybral Dmitrija Medvedeva. V roku 2012 si s Medvedevom svoje funkcie vymenili: Putin opäť vyhral prezidentské voľby, znovuzvolený bol potom aj v roku 2018.

V januári 2021 Putin podpísal zákon, ktorý mu umožňuje ešte dvakrát kandidovať na post hlavy štátu. Legislatíva vychádza z navrhovaných úprav ústavy, ktoré Rusi odhlasovali v referende v roku 2020. Prezident je v Rusku volený na šesť rokov, Putin tak môže byť prezidentom až do roku 2036, keď by mal 83 rokov a mal by za sebou 36 rokov pri moci.

Takmer isté víťazstvo

Agentúra AP dnes označila Putinove víťazstvo vo voľbách, ktoré sa budú konať od 15. do 17. marca budúceho roka, za "takmer isté" vzhľadom na uväznenie potenciálnych súperov z opozície či ich vyhostenie do emigrácie. Putinovu popularitu podľa prieskumov neovplyvnila ani vojna proti Ukrajine, ktorú vlani vo februári začal.