Situácia na Ukrajine sa dramatizuje! NATO hovorí o kriticej situácii: Kličko šokoval slovami o klamstvách

Vitalij Kličko na návšteve Bratislavy (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)

„Ľudia sa pýtajú, prečo sme neboli lepšie pripravení na túto vojnu. Prečo Zelenskyj až do konca popieral, že k tomu dôjde,“ povedal Kličko pre švajčiarsky spravodajský portál „20 minuten“. "Bolo tam príliš veľa informácií, ktoré nezodpovedali realite," povedal bývalý majster sveta v boxe, ktorý vyzval k väčšej úprimnosti o skutočnej situácii na Ukrajine v jej boji proti ruskej útočnej vojne. "Zelenskyj platí za chyby, ktoré urobil," povedal Kličko.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 648 (Zdroj: Facebook/General Sraff of Ukrainian Armed Forces)

„Samozrejme, môžeme euforicky klamať našim ľuďom a našim partnerom. Ale nemôžete to robiť navždy,“ pokračoval Kličko v rozhovore, ktorý v nedeľu prevzali viaceré ukrajinské a ruské médiá. 52-ročný muž sa tiež demonštratívne postavil na stranu ukrajinského najvyššieho veliteľa ozbrojených síl Valerija Zálužného, ktorý nedávno hovoril o patovej situácii vo vojne, čo Zelenského nepotešilo.

Zalužnyj povedal, že Ukrajina je v slepej uličke. "Povedal pravdu," povedal Kličko. „Niekedy ľudia nechcú počuť pravdu. Ale v konečnom dôsledku je zodpovedný on. Vysvetlil a zdôvodnil, aká je dnes situácia.“

Kličko zároveň varoval pred politickými hrami v krajine bojujúcej za svoju nezávislosť vzhľadom na vojnu, ktorá trvá už takmer dva roky. Nemalo by dôjsť k zákopovej vojne „v krajine, ktorá je nestabilná vo svojej existencii“. Aj preto podľa vlastných vyjadrení nehovorí o vlastných politických plánoch a zároveň ubezpečil Zelenského podporou - až do konca vojny. „Prezident má dnes dôležitú úlohu a my ho musíme podporovať až do konca vojny. Ale na konci tejto vojny každý politik zaplatí za svoje úspechy alebo zlyhania.“

V rozhovore Kličko tiež poďakoval Nemecku za dodávku protilietadlových systémov, ale kritizoval krajinu za to, že Ukrajine nedala aj rakety dlhého doletu Taurus. Berlín sa tu utieka k „výhovorkám“ – „naši partneri sú príliš opatrní a vyhýbaví,“ povedal starosta.

Jens Stoltenberg (Zdroj: SITA/Javad Parsa/NTB Scanpix via AP)

Šéf NATO: Ukrajina je v kritickej situácii

O zlej situácii Ukrajiny na fronte prehovoril aj Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v sobotňajšom rozhovore pre nemeckú televíziu ARD. „Musíme byť pripravení aj na zlé správy. Priebeh vojen nie je konštantný, ale premenlivý proces. Musíme podporovať Ukrajinu v dobrých aj zlých časoch. Súčasná vojna je opotrebovacou vojnou, je to boj o efektivitu, bitka o logistiku,“ upozornil.

Ako šéf NATO dodal, Ukrajina je v kritickej situácii. Podľa neho je rozhodujúce zvýšiť produkciu munície a zároveň pripustil, že krajiny NATO neboli schopné doteraz pokryť zvýšený dopyt.

Odmietol ale radiť Kyjevu, čo má v súčasnej situácii robiť: „Nechám na Ukrajincoch a vojenských veliteľoch, aby urobili tieto ťažké operačné rozhodnutia.“ Stoltenberg tiež pripustil, že na fronte v posledných mesiacoch nedošlo k výraznému posunu. „Vojny sú zo svojej podstaty nepredvídateľné. Ale vieme, že čím viac budeme podporovať Ukrajinu, tým rýchlejšie vojna skončí,“ dodal.

Šéf NATO potvrdil tak predchádzajúce slová ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý priznal, že plánovaná protiofenzíva ukrajinskej armády nepriniesla očakávané výsledky. Ako dôvod uviedol nedostatok zbraní a vojakov.

Napätie vo velení ukrajinskej armády

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pri komunikácii s niektorými veliteľmi ozbrojených síl obchádza náčelníka generálneho štábu Valerija Zalužného. To Zalužnému sťažuje riadenie celej armády, napísal dnes na svojom webe denník Ukrajinska pravda s odvolaním sa na nemenované zdroje.

O napätí medzi politickým vedením a vojenským velením krajiny, ktorá 649. deň čelí ruskej agresii, sa špekuluje už prinajmenšom niekoľko týždňov, na pozadí nenaplnených očakávaní ukrajinskej protiofenzívy, ktorá sa začala na začiatku leta.

"Občas vzniká dojem, že Zelenskyj má dva druhy ozbrojených síl: 'dobré', ktorým velí (veliteľ pozemných síl generál Oleksandr) Syrskyj a ďalší favoriti, a 'zlé', podriadené Zalužnému. To je pre hlavného veliteľa (Zalužného) veľmi demotivujúce a hlavne to prekáža veleniu celej armáde," citoval denník svoj zdroj "z blízkeho okolia Zalužného".

Zelenskyj, ktorý je z titulu funkcie šéfa štátu súčasne vrchným veliteľom ozbrojených síl, podľa zdrojov denníka vytvoril paralelné cesty pre rokovania s veliteľmi rôznych druhov ozbrojených síl, ktoré obchádzajú náčelníka generálneho štábu. Týka sa to podľa denníka napríklad komunikácie s veliteľom pozemných síl Syrskym či veliteľom letectva Mykolou Oleščukom.

"Priamy kontakt s veliteľmi urýchľuje prezidentovi prácu, ale destabilizuje prácu hlavného veliteľa ozbrojených síl (Zalužného), ktorý sa dozvedá časť informácií od svojich podriadených na poradách vrchného velenia, ak sa ich vôbec dozvie," píše Ukrajinská pravda.

Veliteľ ukrajinských ozbrojených síl Valerij Zalužnyj (Zdroj: profimedia.sk)

Známa historka

Ďalším príkladom správania Zelenského sa podľa denníka stala mediálne známa historka s prepustením komisárov oblastných vojenských správ. Potom, čo Ukrajinská pravda odhalila neslýchané obohacovanie komisára odeskej správy počas vojny, prezident žiadal prepustiť všetkých náčelníkov oblastných mobilizačných centier a preveriť stav ich majetku.

Na porade vrchného velenia náčelník vyšetrovateľov Oleksij Suchačov podľa anonymného zdroja, účastníka porady, podal hlásenie, ako vyhodili veliteľa vojenských správ. A potom odovzdali slovo Zalužnému, ktorý poznamenal, že gratuluje strážcom zákona a že problém korupcie je dôležitý. Ale tiež chce poukázať na najnovšie údaje o stave mobilizácie, keď nábor nových vojakov vo všetkých oblastiach prudko klesol. Čiže to, čo sa z politického hľadiska javilo rýchlym a rozhodným naplnením dopytu verejnosti, malo z vojenského hľadiska zlé dôsledky.

Podobný efekt majú podľa denníka aj kádrové zmeny v ozbrojených silách, ktoré postihujú Zalužného spolupracovníkov a destabilizujú velenie. Osobitnú kapitolu predstavuje vyšetrovanie zlyhania južného zoskupenia síl na začiatku vojny, ktoré sa zdá byť zameraného proti Zalužnému.

Vadí Zelenskému Zálužného popularita?

Zelenského nevôľu môže tiež vzbudzoval rastúce Zalužného popularita v prieskumoch verejnej mienky, naznačujúce, že súčasný prezident by nemusel uspieť v prípade, že by sa uchádzal o znovuzvolenie a za súpera by mal Zalužného.

Napätie medzi oboma kľúčovými mužmi sa podľa denníka ešte zvýšilo počas ukrajinskej protiofenzívy. Minulý mesiac Zalužnyj v interview pripustil, že sa situácia na bojisku dostala do slepej uličky. Zelenskyj v reakcii na to v médiách vyhlásil, že nepokladá situáciu za patovú a že vojaci, ktorí sa chystajú vstúpiť do politiky, by nemali súčasne viesť vojnu. Časopis The Economist koncom novembra napísal, že Zelenskyj vidí v Zalužnom súpera a že politické hašterenie škodí Ukrajine.