MIMORIADNY ONLINE Izrael podnikol letecký útok na okolie Damasku: Z Pásma Gazy sú hlásené ťažké boje, a to aj z juhu oblasti

Izraelskí vojaci pri hraniciach pásma Gazy (Zdroj: SITA/AP/Ohad Zwigenberg)

GAZA - Z Pásma Gazy sú v noci na dnes hlásené ťažké boje. Zameriavajú sa na oblasť miest Gaza na severe a Chán Júnis na juhu tohto úzkeho pobrežného pásma, informoval server denníka The Times of Israel. Agentúra Reuters s odvolaním sa na Damask zase napísala, že Izrael zaútočil tiež na ciele v Sýrii.

VIDEO: V rámci operačnej prestávky bola z Egypta do Gazy presunutá humanitárna pomoc V rámci operačnej prestávky bola z Egypta do Gazy presunutá humanitárna pomoc (Zdroj: X/Israel Defense Forces)

6:53 Izraelský predstaviteľ pre Wall Street Journal povedal, že Izrael je ochotný zvážiť budúce prestávky vo vojne v Gaze, aby umožnil prepustenie čo najväčšieho počtu rukojemníkov. Podľa správy predstaviteľ povedal, že „môžeme rokovať, kým stále bojujeme“ a že vypršaná dohoda o zastavení bojov bola „umožnená vďaka tlaku našej vojenskej operácie na zemi“.

6:52 Predstavitelia ministerstva zdravotníctva v Gaze riadeného Hamasom uviedli, že od obnovenia nepriateľských akcií v piatok ráno bolo zabitých 184 ľudí. Predstavitelia uviedli, že najmenej 589 ďalších bolo zranených a zasiahnutých bolo viac ako 20 domov.

6:51 Sýrska protivzdušná obrana odrazila v sobotu skoro ráno izraelský raketový útok proti cieľom v okolí Damasku, informovali sýrske štátne médiá a dodali, že obrana väčšinu rakiet zostrelila

"Izraelský nepriateľ vykonal leteckú agresiu zo smeru od okupovaných sýrskych Golan, pričom sa zameral na niektoré body v blízkosti mesta Damask," uviedla sýrska štátna tlačová agentúra s odvolaním sa na vojenský zdroj.

5:59 Najmenej traja novinári prišli o život v Pásme Gazy odvtedy, ako sa tam v piatok ráno obnovili boje izraelskej armády s palestínskym militantným hnutím Hamas. Oznámila to tamojšia vláda vedená Hamasom, píše TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.

V Pásme Gazy je naďalej zadržiavaných 137 rukojemníkov, uviedol hovorca izraelskej vlády

V Pásme Gazy je ďalej zadržiavaných 137 ľudí unesených z Izraela pri vpáde radikálov z palestínskeho hnutia Hamas a ďalších islamistických skupín do krajiny 7. októbra. Hamas počas týždňového prímeria, ktoré sa včera skončilo, 110 rukojemníkov prepustil. Informoval o tom včera server denníka The Times of Israel (ToI) s odvolaním sa na vyjadrenie hovorcu izraelskej vlády. Neskôr izraelská armáda potvrdila smrť piatich rukojemníkov zajatých v Pásme Gazy a oznámila, že informovala ich rodiny. V posledných dňoch týždňového prímeria Hamas denne prepúšťal desať izraelských žien a detí výmenou za asi 30 až 40 palestínskych väzňov z izraelských väzníc a pokoj zbraní.

Pásmo Gazy počas vojny medzi Hamasom a Izraelom (Zdroj: SITA/AP/Ariel Schalit)

Po včerajšom konci pokoja zbraní zostáva v zajatí v Pásme Gazy 115 mužov, 20 žien a dve deti, uviedol vládny hovorca Ejlon Levy. Desiatim z rukojemníkov je viac ako 74 rokov. Prevažnú väčšinu, 126 osôb, tvoria Izraelčania, ďalších 11 sú cudzinci, medzi nimi je osem Thajcov, dodal. Levy zahrnul do zoznamu zadržiavaných aj desaťmesačného Kfira Bibasa, jeho štvorročného brata Ariela a ich matku Širi, ktorí podľa vyhlásenia Hamasu z tohto týždňa zahynuli počas izraelského ostreľovania Pásma Gazy. Izraelská armáda uviedla, že tvrdenia Hamasu preveruje. Hovorca vlády dodal, že sedem osôb sa po útokoch zo 7. októbra stále nezvestných.

Minibus je zaparkovaný vedľa helikoptéry s izraelskými rukojemníkmi prepustenými Hamasom v Sheba Medical Center (Zdroj: SITA/AP/Leo Correa)

Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari neskôr informoval, že sa potvrdilo úmrtie piatich rukojemníkov držaných v zajatí v Pásme Gazy: Elijahua Margalita, Maji Gorenovej, Arjeho Zalmanoviča a Ronena Engela. "Komisia odborníkov z ministerstva zdravotníctva, Ústavu súdneho lekárstva, vrchného rabinátu a ministerstva pre náboženské záležitosti konštatovala ich smrť na základe výsledkov (vyšetrovania) a spravodajských informácií," uviedol Hagari. Aj Ofir Carfati, ktorý bol zajatý na festivale v Reime, bol nedávno nájdený izraelskými silami a začiatkom tohto týždňa identifikovaný súdnymi lekármi, uviedla armáda vo vyhlásení.

Červený kríž preváža rukojemníkov z Gazy do Egypta (Zdroj: SITA/AP Photo/Hatem Ali)

Skupina zastupujúca rodiny rukojemníkov tiež informovala, že sa potvrdila smrť Guya Illlouza, ktorý na festivale pracoval. Izraelská armáda obnovila svoje bojové operácie v Pásme Gazy len krátko po tom, ako bez predĺženia vypršalo napokon sedemdňové prímerie medzi Izraelom a hnutím Hamas. Tiež toto islamistické hnutie a ďalšie ozbrojené palestínske skupiny opäť začali odpaľovať rakety z Pásma Gazy smerom na izraelské územie. Podľa palestínskych úradov ovládaných Hamásom si izraelské údery v Pásme Gazy už vyžiadali životy takmer dvoch stoviek Palestínčanov. Počty mŕtvych, o ktorých od ukončenia prímeria o 6.00 h SEČ pravidelne informujú palestínske úrady, rýchlo vzrastajú, vo vojnových podmienkach ich však nemožno bezprostredne overiť.

Z Pásma Gazy sú hlásené ťažké boje, a to aj z juhu oblasti

Izraelská televízia Channel 12 uviedla, že na Chán Júnis sa pozornosť armády sústredí kvôli spravodajským informáciám, že by tu mohli byť niektorí z lídrov palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, ktoré 7. októbra prekvapivo zaútočilo na Izrael, pričom zomrelo okolo 1200 ľudí. Práve do oblasti Chán Júnisu však v posledných týždňoch aj pre opakované výzvy Izraela zamierilo veľké množstvo Palestínčanov, ktorí dúfali, že sa vďaka tomu vyhnú bojom, ktoré sa v prvej fáze konfliktu odohrávali predovšetkým na severe pásma.

V Gaze žije na území menším ako Praha 2,3 milióna Palestínčanov, z ktorých okolo dvoch tretín muselo opustiť svoje domovy. Vyše 15.000 ich prišlo o život. Od piatkového obnovenia bojov po sedemdňovom prímerí zomrelo podľa činiteľov v Gaze 184 ľudí a ďalších najmenej 589 utrpelo zranenia. Pri leteckom útoku na ciele v Sýrii sa podľa štátnej agentúry SANA Izrael zameral na prímestské oblasti Damasku. Hlásené sú zatiaľ len materiálne škody.