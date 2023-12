MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj chce zrýchliť výstavbu opevnení na frontovej línii a krytov v školách

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok vo večernom videopríhovore oznámil, že nariadil zrýchlenie výstavby školských krytov a vojenských opevnení na všetkých hlavných úsekoch frontu. Informuje o tom tlačová agentúra DPA.