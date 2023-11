Záchranári razia posledné metre šachty na záchranu robotníkov z tunela v Indii: Už pokročili

Indickí vojaci sa ručne pokúsia dokončiť tunel k uviaznutým robotníkom (Zdroj: TASR/AP Photo)

Muži zostali uväznení v 4,5 kilometri dlhom tuneli v himalájskom štáte Uttarákhand 12. novembra. Cestu von robotníkom blokovalo 50 až 60 metrov sute. Záchranári najprv použili ťažkú techniku, vrtné zariadenie sa ale niekoľkokrát v náročnom teréne pokazilo, a tak posledných zhruba desať metrov hĺbili ručne.

Do vytvoreného otvoru bola postupne inštalovaná rúra so šírkou 90 centimetrov, ktorú majú byť robotníci vytiahnutí von. Podľa agentúry Reuters je potrebné vsunúť rúru do poslednej vyhĺbenej časti a tiež je potrebné odpratať z cesty zvyšné kamene a hlinu. Až potom budú môcť záchranári preliezť dovnútra k robotníkom a začať im pomáhať von, povedali Reuters indickí činitelia. Pri vstupe do tunela sú pripravené desiatky záchranárov s lanami a rebríkmi a na miesto prichádzajú sanitky, ktoré majú následne zachránené dopraviť do nemocnice vzdialenej asi 30 kilometrov.

Komunikujú cez potrubie

Záchranári s robotníkmi komunikujú cez potrubie s priemerom 15 centimetrov, cez ktoré im tiež posielajú jedlo, potraviny, lieky a čerstvý vzduch. Tunel, v ktorom robotníci uviazli, má po dostavaní prepojiť pútnické hinduistické mestá Uttarkáší a Jamunotrí. Ide o súčasť projektu indickej vlády na zlepšenie dopravného spojenia v oblasti pri hraniciach s Čínou. Odborníci vopred varovali pred možným zosuvom pôdy v dôsledku rozsiahlej výstavby v tejto oblasti.