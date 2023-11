MIMORIADNY ONLINE Rusi na okupovaných územiach na Ukrajine ničia pamätníky obetiam hladomoru

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV - V okupovaných častiach Ukrajiny Rusi ničia pamätníky obetiam umelo vyvolaného hladomoru, ktorý podľa odhadov historikov zabil v 30. rokoch 20. storočia 3,5 až šesť miliónov Ukrajincov. Podľa ukrajinského portálu Most, ktorý sa odvoláva na fotografie zverejnené ruskou okupačnou správou, Rusi zničili najmenej 14 pamätníkov obetiam hladomoru v Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.