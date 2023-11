Ficova prvá návšteva v Česku spôsobila rozruch: Prezident Pavel nechcel prijať Fica! Čo sa stalo?

(Zdroj: Getty Images, Topky/Vlado Anjel, Ján Zemiar)

archívne video

Pavel na Pražskom hrade privítal slovenskú prezidentku Čaputovú (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Petr Pavel mal podľa zdroja blízkeho hradu zvažovať zrušenie stretnutia so slovenským premiérom, ktorý si na svoju návštevu vybral nie práve najšťastnejší dátum a tým je tento piatok. Ako píše český portál Novinky, tento deň nevyhovoval ako českému prezidentovi, tak ani predsedovi Senátu Milošovi Vystrčilovi, dokonca ani predsedníčke Poslaneckej snemovne Markéte Pekarovej Adamovej.

Podľa zdroja, ktorý si želal ostať v anonymite, tak Fico neurobil ústretový krok voči Českej republike. Zároveň sa chcel stretávať aj s ďalšími, opozičnými, politikmi. „Dátum sa hodil iba Petrovi Fialovi (českému premiérovi). Markéta Pekarová Adamová spoločne s Milošom Vystrčilom plánovali ísť na Ukrajinu a prezident Peter Pavel nemal vôbec byť v Prahe,“ povedal pre portál zdroj blízky Hradu.

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Českého prezidenta, ktorý za týchto podmienok nebol stretnutiu príliš otvorený, však mala presvedčiť prezidentka Zuzana Čaputová. Mala tak urobiť počas svojej návštevy Prahy na výročie Nežnej revolúcie. Pavlovi mala údajne povedať, aby Fica v záujme dobrých česko-slovenských vzťahov prijal.

„Prezidentovi prekážalo, že Fico neurobil jediný ústretový krok voči Českej republike. Choval sa, ako by mu to bolo úplne jedno,“ priblížil zdroj s tým, že Petr Pavel sa mal nakoniec rozhodnúť pre udržanie nadštandardných medzinárodných vzťahov medzi Českom a Slovenskom a s návštevou súhlasil.

Petr Pavel a Zuzana Čaputová (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

Zdroj dodáva, že celá situácia je citlivou záležitosťou. Pokiaľ by Pavel odmietol návštevu, nahralo by to Ficovi, ktorý by potom mohol tvrdiť, že prezidentovi sa to nehodilo, nakoľko nebol v Prahe. „Potom by ale zase povedal, že jediný, kto ho v Česku prijal, bol Babiš. Príde domova a bude sa chvastať, aký je to frajer a ako ho všade prijímajú,“ povedal zdroj s tým, že Česko sa v tejto situácii napokon zachovalo ako „starší, vyspelejší brat.“

Fico už skôr avizoval, že s Andrejom Babišom sa chce stretnúť v rovnaký deň, na ktorý je plánovaná oficiálna návšteva Česka. Stretnúť sa chce zároveň aj s bývalým prezidentom Milošom Zemanom. „To je diplomaticky úplne neprijateľné. Pri prvej návšteve krajiny sa má stretnúť s premiérom, nie so šéfom opozície alebo Zemanom. Pokiaľ by tak učinil, nemá to robiť v rovnaký deň, má sa s nimi stretnúť napríklad v sobotu. Vzhľadom na okolnosti Ficova návšteva Hradu prebehne v tej vôbec najnutnejšej dobe. Nechystáme preňho žiadne parády,“ dodal zdroj.

Zajtra, v piatok 24. novembra 2023, Robert Fico odcestuje do Českej republiky na svoju prvú oficiálnu zahraničnú návštevu po vymenovaní do funkcie predsedu vlády. Na úvod návštevy sa predseda vlády stretne s predsedom Senátu Českej republiky Milošom Vystrčilom a s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Parlamentu Markétou Pekarovou Adamovou, informoval Úrad vlády SR.

Na Úrade vlády ČR ho privíta český premiér Petr Fiala, s ktorým budú rokovať o vzájomných bilaterálnych vzťahoch, ako aj o aktuálnych otázkach európskej politiky. Robert Fico následne navštívi Pražský hrad, kde sa stretne s prezidentom ČR Petrom Pavlom.