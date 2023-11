MIMORIADNY ONLINE Irán by mohol dodávať Rusku balistické strely, tvrdí USA: Česko pomôže zachrániť vzácne knihy z Ukrajiny

Pamätník nezávislosti za súmraku v centre Kyjeva na Ukrajine v utorok 21. novembra 2023. (Zdroj: SITA/AP Photo/Felipe Dana)

MOSKVA/KYJEV/WASHINGTON - Biely dom v utorok vyjadril obavy z toho, že Irán by mohol Rusku dodávať balistické strely, ktoré by Moskva mohla použiť vo vojne proti Ukrajine. Informuje o tom správa z agentúry AP.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 636

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 636 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine )

Hovorca Bieleho domu uviedol, že Irán už dodáva Rusku drony

Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby uviedol, že Irán už Rusku dodáva drony, navádzané bomby a delostreleckú muníciu, a možno sa pripravuje urobiť "ďalší krok v podpore Ruska".

Kirby pritom poukázal na septembrovú návštevu ruského ministra obrany Sergeja Šojgua v Iráne, počas ktorej sa zúčastnil na prehliadke rôznych balistických raketových systémov, čo znepokojilo Washington.

Biely dom sa domnieva, že Moskva by mohla Teheránu výmenou za balistické strely ponúknuť podporu a spoluprácu v oblasti bezpečnosti, rakiet, elektroniky a protivzdušnej obrany. Irán plánuje od Ruska nakúpiť vojenské vybavenie za niekoľko miliárd dolárov v podobe stíhačiek Su-35, vojenských vrtuľníkov, radarových systémov a leteckých simulátorov, povedal Kirby.

USA a iné krajiny zmarili dodávky vojenského materiálu z Iránu do Ruska

Spojené štáty považujú spoluprácu Ruska s Iránom a Severnou Kóreou za znak zúfalstva. Obe krajiny sú pre svoje jadrové programy a porušovanie ľudských práv takmer izolované od medzinárodného spoločenstva.

USA a ďalšie krajiny podnikli kroky, aby zmarili dodávky iránskeho vojenského materiálu do Ruska, tvrdí Kirby. Washington tiež nariadil súkromným spoločnostiam, aby Iránu zabránili získavať súčiastky potrebné na výrobu balistických striel.

Americká tajná služba okrem toho v júni vydala správu, podľa ktorej Irán dodáva Rusku materiál na stavbu továrne na výrobu dronov. Tá má vyrásť východne od Moskvy a má zabezpečiť Kremľu stabilný prísun zbraní.

Česko poskytne pomoc Ukrajine so zachránením vzácnych kníh

Česko pomôže Ukrajine so zachovaním tlačeného kultúrneho dedičstva. Prostredníctvom Národnej knižnice Českej republiky (NK ČR) poskytne ukrajinským knižniciam dve mobilné pracoviská. Informuje o tom správa zo stanice ČT24.

Prvé pracovisko vyjde na desať miliónov českých korún (408.000 eur), peniaze na druhé chce knižnica získať prostredníctvom verejnej zbierky. Projekt s názvom Archa je súčasťou programu Podpora ukrajinskej kultúry. Ruská armáda od začiatku agresie vo februári 2022 zničila na Ukrajine už stovky kultúrnych objektov.

Podľa českého ministra kultúry Martina Baxu projekt Archa demonštruje odhodlanie Čechov podporovať ukrajinskú kultúru. "Nie je to len reakcia na dôsledky vojny, ale v prípade Putinovej agresie voči Ukrajine ide o reakciu na úplne cielený útok proti ukrajinskej kultúre ako takej. Archa je symbolom záchrany," uviedol.

Zapojené sú verejné aj súkromné inštitúcie a firmy

Do podpory projektu sú popri rezorte kultúry zapojené aj verejné inštitúcie a súkromné firmy. Prvé mobilné pracovisko odovzdá NK ČR do polovice budúceho roka. Slúžiť bude na záchranu poškodených písomných pamiatok, pričom pomôže postupne na rôznych miestach Ukrajiny podľa potrieb tamojších knižných inštitúcií. "Mobilné pracovisko ponúka okamžité a cielené zásahy na danom mieste. Okamžitá rýchlosť je veľmi dôležitá," uviedol generálny riaditeľ NK ČR Tomáš Foltýn.

Súčasťou pracoviska budú napríklad prístroje na zisťovanie fyzického stavu knižničných fondov, stanovisko vákuového balenia kníh poškodených vodou alebo stanovisko na čistenie zväzkov. Poskytne aj ochranné pomôcky či chemické a filtračné látky.

Súčasťou projektu je zdieľanie znalosti odborníkov

Podľa Foltýna je súčasťou projektu i zámer zdieľať s Ukrajincami znalosti českých odborníkov, a naopak - od Ukrajincov neskôr čerpať skúsenosti a informácie o fungovaní pracoviska v teréne. Po skončení konfliktu môže knižnica mobilné zariadenia požičiavať napríklad pri živelných katastrofách.

Druhé pracovisko má slúžiť na digitalizáciu diel, ktoré sú v poriadku, ale hrozí im zničenie. Výroba je odhadovaná na 12 miliónov českých korún (490-tisíc eur). Na jeho výrobu môžu ľudia prispieť v zbierke organizovanej Nadačným fondom pre Ukrajinu.

Projekty zahrnuté v programe Podpora ukrajinskej kultúry spoločne pripravujú česká a ukrajinská strana. Ministerstvo kultúry ČR napríklad vlani v máji poslalo na Ukrajinu materiálnu pomoc na ochranu kultúrnych pamiatok.