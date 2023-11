Poplach v Holandskom meste: Ľudia mali zákaz vychádzať z domov, chovateľovi utiekla extrémne jedovatá mamba zelená

(Zdroj: Getty Images)

Políciu na útek hada upozornil sám majiteľ. Polícia vydala plagát so záberom stočenej mamby zelenej a varovaním: "Had je veľmi nebezpečný." "Uhryznutie mamby zelenej je extrémne jedovaté. Ak vás had uhryzne, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc," dodala polícia. Jed mamby spôsobuje ochrnutie dýchacieho svalstva a pohryznutý človek sa bez liečby udusí. Podľa polície tento druh hadov "nevyhľadáva konfrontáciu". Súčasné studené ročné obdobie tiež minimalizuje jej aktivitu v exteriéri.

Podobný prípad u našich susedov

"(Mamba zelená) obľubuje tmavé a teplé miesta. Ak také miesto nájde, bude veľmi pasívna," uvádza policajné vyhlásenie. Podobný prípad sa odohral v októbri 2018 v Prahe. Mamba pohrýzla majiteľku, ktorá ju chovala nelegálne a had potom utiekol. Polícia evakuovala bytový dom, kde žena bývala, a nastražila pasce na odchyt. Teplé počasie však spôsobilo, že had sa o niekoľko dní neskôr objavil na strome na susednom pozemku, kde ho odchytil privolaný zamestnanec ZOO Praha. Majiteľka mamby po desiatich dňoch v umelom spánku v nemocnici zomrela.