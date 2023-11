Severná Kórea smerom na juh odpálila raketu so špionážnym satelitom

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Ng Han Guan)

Juhokórejská armáda neposkytla ďalšie podrobnosti o štarte rakety, ani to či sa satelit dostal na obežnú dráhu. Vyslanie špionážneho satelitu prišlo o jeden deň skôr, ako sa očakávalo. Severná Kórea (KĽDR) informovala Japonsko, že satelit vypustí na obežnú dráhu v období medzi stredou a 1. decembrom. Predchádzajúce dva pokusy v máji a auguste sa Severenej Kórey nepodarili pre problémy s motormi a z ďalších dôvodov.

Japonská vláda vyzvala obyvateľov, aby išli do krytov

Južná Kórea varovala KĽDR, aby nepodnikla ďalší pokus, lebo tým poruší rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré zakazujú Pchjongjangu využívať technológiu balistických rakiet. Japonská vláda po odpálení severokórejskej rakety vyzvala obyvateľov prefektúry Okinawa, aby odišli do krytov, informovala tlačová agentúra AFP. "Vypustená raketa. Vyzerá to tak, že zo Severnej Kórey bola vypustená raketa. Prosím, evakuujte sa do vnútra budovy alebo do podzemia," napísal úrad premiéra Fumia Kišidu na sociálnej sieti X. Japonsko neskôr varovanie o evakuácii zrušilo, keď raketa Severnej Kórey okolo 22.55 h miestneho času (14.55 h SEČ) "preletela (ponad japonské územie) do Pacifiku".