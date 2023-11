MIMORIADNY ONLINE Dohoda o prepustení rukojemníkov z Pásma Gazy je blízko, tvrdí Biden: V jednej z mešít našli dielňu pre rakety!

Konvoj jordánskej humanitárnej pomoci vstupuje z Egypta do pásma Gazy v Rafahu v pondelok 20. novembra 2023. (Zdroj: SITA/ AP Photo/Hatem Ali)

JERUZALEM/GAZA — Vysokopostavení predstavitelia Izraela a palestínskeho militantného hnutia Hamas v pondelok popreli tvrdenia, že by dosiahli dohodu o prímerí a výmene rukojemníkov. Informujeme o tom na základe informácií britského denníka The Guardian.

Zábery z bezpečnostných kamier v nemocnici Shifa (Zdroj: Twitter/Israel Defense Forces)

20:44 Izraelská armáda dnes uviedla, že v jednej z mešít v meste Gaza našla dielňu pre rakety, ktorú používalo radikálne hnutie Hamas. Píše to server The Times of Israel. Izrael dlhodobo tvrdí, že hnutie Hamas používa nemocnice či mešity na vojenské účely, čo predstavitelia Hamasu odmietajú. Tvrdenia armády nemožno v čase bojov nezávisle overiť.

20:07 Vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas zahynulo 48 novinárov a pracovníkov médií. Aktuálny údaj oznámila v pondelok mimovládna organizácia Výbor na ochranu novinárov (VON) so sídlom v New Yorku, ktorá presadzuje slobodu tlače a obhajuje práva novinárov. Informuje o tom správa z portálu britského denníka The Guardian.

19:50 Zhruba 150 ľudí sa dnes vpodvečer zišlo v Prahe pred sídlom organizácie UNICEF, aby upozornili na izraelské deti, ktoré pri útoku zo 7. októbra unieslo palestínske hnutie Hamas. UNICEF sa podľa nich dostatočne nezasadzuje o ich prepustenie. V sprievode došli na Staromestské námestie, kde pri transparente s fotkami unesených zapálili sviečky.

19:16 Americký prezident Joe Biden v pondelok vyjadril presvedčenie, že dosiahnutie dohody o prepustení rukojemníkov zadržiavaných hnutím Hamas v Pásme Gazy je blízko. Informuje o tom správa z agentúry AFP.

19:00 Protektorát OSN v Pásme Gazy by nevyriešil tamojší konflikt, uviedol v pondelok generálny tajomník OSN António Guterres. Namiesto toho vyzval na "prechodné obdobie" zahŕňajúce arabské krajiny a Spojené štáty, ktoré by viedlo k dvojštátnemu riešeniu konfliktu medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi. Informuje agentúra AFP.

17:46 Cyprus je pripravený začať s prepravou humanitárnej pomoci do Pásma Gazy pomocou lodí, ak to umožnia podmienky na pevnine. Uviedol to v pondelok cyperský prezident Nikos Christodulidis, informuje o tom správa z agentúry AP.

17:24 Maďarská vláda požaduje, aby palestínske militantné hnutie Hamas prepustilo maďarských rukojemníkov a aby medzinárodné spoločenstvo urobilo všetko pre to, aby ľudí unesených z Izraela touto teroristickou skupinou čo najskôr prepustili. Podľa agentúry MTI to uviedol v pondelok v New Yorku maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.

16:15 Do Pásma Gazy dorazila v pondelok poľná nemocnica zaslaná Jordánskom. Od vypuknutia vojny Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas v tejto enkláve ide o vôbec prvú takúto zásielku, informuje o tom agentúra AFP.

16:08 Ruský prezident Vladimir Putin sa v utorok zúčastní na online summite skupiny rozvíjajúcich sa krajín BRICS, ktoré budú diskutovať o vojne Izraela a palestínskeho militantného hnutia Hamas v Pásme Gazy. V pondelok o tom informoval Kremeľ, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AFP.

14:17 Čínsky prezident Si Ťin-pching a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa počas pondelkového telefonického rozhovoru zhodli na tom, že je potrebné zabrániť ďalšej eskalácii vojny medzi Izraelom a palestínskymi militantmi a zamedziť prehĺbeniu humanitárnej krízy v Pásme Gazy, oznámila agentúra AFP s odvolaním sa na čínske štátne médiá.

12:27 Do Egypta bola dnes z nemocnice v Pásme Gazy evakuovaná prvá skupina predčasne narodených detí, píše agentúra Reuters s odvolaním sa na egyptskú televíziu. V Egypte novorodenci budú v starostlivosti lekárov.

10:14 Najmenej 70 obetí na životoch si údajne vyžiadal izraelský nálet na oblasť blízko nemocnice v meste Chán Júnis v južnej časti Pásma Gazy. Desiatky pacientov vrátane mladistvých i detí museli v priebehu nedele ošetriť v dôsledku ťažkých popálenín, uviedla s odvolaním sa na svojich tamojších spolupracovníkov organizácia Lekári bez hraníc (MSF). TASR správu prevzala v pondelok z agentúry DPA.

Nálet sa mal odohrať približne jeden kilometer od komplexu Násirovej nemocnice v Chán Júnise. Izraelská armáda doposiaľ vyhlásenie k útokom v južnej časti Pásma Gazy nezverejnila.

9:40 Izraelská armáda dnes zverejnila mená ďalších dvoch izraelských vojakov, ktorí zahynuli v nedeľu v boji v severnej časti Pásma Gazy. Počet padlých izraelských vojakov tak od začiatku pozemnej operácie stúpol na 65, píše spravodajský web The Times of Israel (ToI).

9:19 Najmenej 12 pacientov a ich blízkych zomrelo pri izraelskom útoku na Indonézsku nemocnicu severne od mesta Gaza, uviedol dnes podľa agentúry AFP hovorca ministerstva zdravotníctva v Pásme Gazy. Tvrdenia úradov ovládaných militantným hnutím Hamas nemožno nezávisle overiť.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of Nov. 20, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/MAXLRIBOUC — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 20, 2023

7:10 Izraelská armáda oznámila, že v podzemí nemocnice Šífa v Pásme Gazy našla tunel dlhý 55 metrov, o ktorom sa domnieva, že ho využívalo radikálne hnutie Hamas. Podľa nej to dokazuje tvrdenie izraelských tajných služieb, že Hamas mal pod nemocnicou svoje vojenské zázemie, píše server The Times of Israel (ToI). Palestínske hnutie to dlhodobo odmieta. Izraelskí vojaci tunel našli pri prehľadávaní nemocnice. Podľa oznámenia armády sa "tunel nachádza zhruba desať metrov pod povrchom" a na jeho konci sú obrnené dvere.

OPERATIONAL UPDATE: IDF and ISA forces revealed a significant 55-meter-long terrorist tunnel, 10 meters underneath the Shifa Hospital complex during an intelligence-based operation.



The tunnel entrance contains various defense mechanisms, such as a blast-proof door and a firing… pic.twitter.com/tU4J6BD4ZG — Israel Defense Forces (@IDF) November 19, 2023

7:00 Jordánsky list Al-Ghad s odvolaním sa na činiteľa Hamasu napísal, že dnes dopoludnia začne v Pásme Gazy platiť pokoj zbraní medzi týmto radikálnym palestínskym hnutím a Izraelom. Izrael to ale vzápätí podľa agentúry DPA poprel. Server denníka Haarec však napísal, že príbuzní unesených Izraelčanov boli informovaní o "významnom pokroku" vo vyjednávaniach s Hamasom.

6:48 Čína je ochotná spolupracovať "na obnove mieru na Blízkom východe", vyhlásil v pondelok čínsky minister zahraničných vecí Wang I. Medzinárodné spoločenstvo zároveň vyzval na zastavenie "humanitárnej katastrofy" v Pásme Gazy. TASR správu prevzala od agentúry AFP.

6:38 Denník The Jerusalem Post (JP) v nedeľu upozornil na informáciu zverejnenú v jordánskom denníku al-Ghad, že podľa nemenovaného zdroja z Hamasu sa v pondelok o 11.00 h miestneho času začne päťdňové prímerie v Pásme Gazy. Hamas mal zároveň prepustiť 50 rukojemníkov výmenou za 50 Palestínčanov väznených v Izraeli.

Vysokopostavený predstaviteľ Hamasu Izzát ar-Rišk však v pondelok podľa JP poprel pravdivosť týchto informácií. "Na informáciách médií, ktoré sa pripisujú zdroju z Hamasu, nie je nič pravdivé, pokiaľ hovoríme o výmene, ktorá sa má začať dnes," uviedol. Podobne reagoval aj nemenovaný vysokopostavený zdroj z Izraela, ktorý povedal, že "zatiaľ nič také neexistuje".