MIMORIADNY ONLINE Rusko tvrdí, že nad Moskvou zostrelilo ukrajinský dron

6:38 Je nepravdepodobné, že dôjde k zásadným zmenám na frontoch, tvrdí Ministerstvo obrany Spojeného kráľovstva. Ani Ukrajina, ani Rusko nedosiahli na bojisku výrazný pokrok a keďže sa začína zima, "bezprostredné vyhliadky na veľké zmeny na fronte sú malé".

6:37 Ukrajinský energetický konglomerát DTEK uvádza, že viac ako 3 800 domácností v 13 oblastiach Odeskej oblasti zostáva bez elektrickej energie, informovala spoločnosť.

Fínsko uzatvorilo štyri hraničné priechody s Ruskom

Fínsko v sobotu uzatvorilo štyri hraničné priechody s Ruskom. Odôvodnilo to nárastom nelegálnych migrantov, ktorým ruské úrady umožňujú prechod bez potrebných dokladov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA. Fínska vláda avizovala zatvorenie priechodov už vo štvrtok. Ide o priechody Imatra, Niirala, Nuijamaa a Vaalimaa pri Petrohrade, ktoré zatvoria na tri mesiace. Tieto štyri hraničné priechody ležia na juhovýchode Fínska a ide o najvyťaženejšie hraničné priechody medzi oboma krajinami. V regióne zostane otvorený len železničný priechod vo Vainikkale.

Žiadatelia o azyl prichádzajúci z Ruska si budú môcť po novom podať žiadosti len na hraničných priechodoch Salla a Vartius na severe krajiny. Helsinki obviňujú Moskvu, že úmyselne vpúšťa do Fínska migrantov napriek tomu, že nemajú potrebné cestovné doklady. Tento týždeň prišli do Fínska každý deň desiatky žiadateľov o azyl z krajín ako Irak, Jemen, Somálsko či Sýria. Priemerne ich pritom doteraz prichádzalo na jeseň len niekoľko. V piatok zaznamenali na juhovýchode Fínska 163 žiadateľov o azyl, ktorí nemali doklady. Ide pritom o dvojnásobný nárast v porovnaní s celým predchádzajúcim týždňom. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí už vopred skritizovala zatvorenie niekoľko priechodov na rusko-fínskej hranici. Nazvala to "výrazom nových deliacich čiar v Európe, ktoré neriešia žiadne otázky, ale iba vytvárajú nové problematické otázky," povedala Maria Zacharovová vo štvrtok pre denník Izvestija.

Rusko v noci uviedlo, že odrazilo dronový útok Ukrajiny

"Systémy protivzdušnej obrany zmarili pokus o útok dronom na Moskvu v Bogorodskej mestskej časti. V dôsledku padajúcich trosiek nedošlo k žiadnym škodám ani obetiam," napísal starosta Moskvy Sergej Sobianin v aplikácii Telegram. Ruské ministerstvo obrany tiež tvrdilo, že protivzdušná obrana zničila ukrajinský dron nad menovanou mestskou časťou o približne 01.00 h miestneho času (23.00 h SEČ.). Podľa DPA tieto tvrdenia nebolo možné nezávisle overiť. Ukrajinské vzdušné sily ešte v sobotu uviedli, že sa im podarilo zostreliť 29 z 38 dronov Šáhid iránskej výroby, ktoré sú známe ako kamikadze drony.

Sú totiž vybavené výbušninami, ktoré sa vznietia okamžite po tom, čo dosiahnu svoj cieľ. Podľa údajov ukrajinských vzdušných síl ide o najvyšší počet dronov, ktoré ruské sily vypustili počas nočného útoku na Ukrajinu, od 30. septembra. Kyjev aj Moskva používajú vo vojne na Ukrajine veľmi často útočné aj prieskumné drony. Rusko medzitým v sobotu informovalo, že v Brianskej oblasti ležiacej pri hraniciach s Ukrajinou zostrelilo ukrajinský dron. Moskva rozpútala na Ukrajine vojnu pred vyše 20 mesiacmi. Kyjev odoláva za pomoci vojenských dodávok zo Západu a opakovane deklaroval, že chce Krym, ktorý Rusko anektovalo ešte v roku 2014, dobyť späť.