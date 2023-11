MIMORIADNY ONLINE Izraelské sily zintenzivňujú útoky v severnej časti Gazy: Prebiehajú diskusie o okamžitom prímerí

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Majdi Mohammed)

WASHINGTON - Podľa denníka The Washington Post (WP) Izrael a Hamas dosiahli predbežnú dohodu o zastavení vojny a prepustení desiatok rukojemníkov. Boje medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím majú byť prerušené najmenej na päť dní a postupne sa má prepustiť 50 alebo viac rukojemníkov.

11:05 Izraelský bezpečnostný kabinet schválil vstup paliva do pásma Gazy.

11:04 Izraelské sily uvádzajú, že v noci na dnes zasiahli v Pásme Gazy viaceré ciele radikálneho palestínskeho hnutia Hamas. S odvolaním sa na vyjadrenie izraelskej armády to uviedol web denníka The Times of Israel (ToI), podľa ktorého sa izraelské útoky v severnej časti Pásma vystupňovali a boje sa rozširujú.

10:40 Katarský premiér uviedol, že prebiehajú diskusie s ministrom zahraničných vecí EÚ Borrelom o okamžitom prímerí v Gaze.

10:10 Izraelské obranné sily tvrdia, že zachytili ​​vzdušný cieľ, ktorý prenikol do severného Izraela. Uviedli, že vzdušný cieľ bol zadržaný nad severným mošavom Margaliot.

10:09 Počet Palestínčanov zabitých v pásme Gazy sa podľa úradov Hamasu od začiatku vojny zvýšil na 12 300. Zranenia utrpelo približne 30 000 ľudí, informoval v sobotu večer vládny tlačový úrad v Gaze. Medzi zabitými je viac ako 5000 detí a mladých ľudí. Nezvestné sú aj tisícky ľudí.

8:48 Vo vyhlásení jednotky hovorcu IDF sa v nedeľu uvádza, že izraelské sily narazili a zabili členov Hamasu v utečeneckom tábore Jabalya na severe Gazy, kde v obytných budovách umiestnili aj zbrane a vojenské vybavenie. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že sily zničili inštrukcie Hamasu v mestách Beit Lahia a Zeitoun na severe Gazy.

8:09 Jednotka hovorcu IDF v nedeľu krátko po tom, čo sa v severnom Izraeli ozvali raketové sirény, uviedla, že izraelské letectvo zaútočilo a zničilo ciele Hizballáhu v Libanone. Podľa vyhlásenia boli v nedeľu skoro ráno z libanonských hraníc vypálené desiatky mínometných granátov na Izrael.

6:05 Biely dom v nedeľu poprel správy o dosiahnutí dohody medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom o potenciálnom prepustení rukojemníkov výmenou za prestávky v bojoch. Reagoval tak na informácie denníka The Washington Post, podľa ktorého strany už predbežnú dohodu dosiahli, píše TASR.

6:04 Hodnotiaca komisia vyslaná Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) skonštatovala, že nemocnica Šifá v Pásme Gazy je "zónou smrti" a vyzvala na jej úplnú evakuáciu. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP.

Predbežná dohoda, ktorú pomohli sprostredkovať Spojené štáty a Katar, tiež stanovuje zvýšenie humanitárnej pomoci pre Palestínčanov v pásme Gazy. Biely dom však uviedol, že dohoda medzi Izraelom a Hamasom zatiaľ nie je na spadnutie.

Podľa šesťstranovej dohody, ktorú WP označuje za podrobnú, by sa prepustenie rukojemníkov - žien a detí - mohlo začať v najbližších dňoch, ak sa na poslednú chvíľu nevyskytnú komplikácie. Z Gazy sa potom má každých 24 hodín vrátiť skupina zadržiavaných. Koľko z približne 240 palestínskych militantných rukojemníkov bude takto prepustených, zatiaľ nie je presne jasné. Na prepustenie a prímerie majú dohliadať bližšie nešpecifikované letecké prostriedky. Základy dohody boli položené počas niekoľkotýždňových rokovaní v katarskej Dauhe medzi Izraelom, USA a Hamasom, ktorý zastupovali katarskí predstavitelia, uviedol WP s odvolaním sa na diplomatov. Do poslednej chvíle však nebolo jasné, či Izrael bude súhlasiť s pozastavením svojej ofenzívy v Gaze v reakcii na krvavý útok Hamasu zo 7. októbra.

Hovorca izraelského veľvyslanectva vo Washingtone odmietol v sobotu neskoro večer informácie amerického denníka komentovať. Agentúra Reuters dnes v noci s odvolaním sa na hovorcu Bieleho domu uviedla, že zatiaľ nebola dosiahnutá žiadna dohoda, ale USA intenzívne pracujú na tom, aby sa tak stalo. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu opakovane naznačil, že prebiehajú rokovania o prepustení aspoň niektorých rukojemníkov výmenou za ústupky zo strany jeho krajiny, ale zatiaľ nechcel uviesť podrobnosti. Hamas a ďalšie radikálne palestínske skupiny uniesli v októbri v Gaze približne 240 ľudí z Izraela.

Podľa WP práve obavy o osud rukojemníkov, z ktorých dvoch našli izraelské sily v posledných dňoch mŕtvych, spolu s rýchlo rastúcim počtom palestínskych civilných obetí, zvýšili tlak na Netanjahua a jeho vládu. Okrem toho viac ako 100 krajín vrátane najdôležitejšieho spojenca Izraela, Spojených štátov, vyzvalo na okamžité zastavenie bojov.

Podľa jedného z predstaviteľov oboznámených s rokovaniami je rozhodnutie prijať dohodu pre Izrael ťažké. Na jednej strane Netanjahu čelí tlaku Izraelčanov, aby zabezpečil návrat rukojemníkov domov, na druhej strane sa v krajine ozývajú hlasy, ktoré žiadajú, aby sa ich prepustenie neobchodovalo. Októbrový útok Hamasu si v Izraeli vyžiadal 1 200 obetí, väčšinou civilistov. Rozsiahla izraelská odveta v Gaze, kde žije 2,3 milióna Palestínčanov na území menšom ako Praha, si vyžiadala životy približne 12 300 ľudí vrátane približne 5 000 detí. Palestínčania v úzkom pobrežnom pásme pri Stredozemnom mori čelia veľmi ťažkej humanitárnej situácii, pretože Izrael ich z veľkej časti odrezal od elektriny, potravín, vody a liekov. Okrem toho približne dve tretiny miestneho obyvateľstva museli opustiť svoje domovy.

Pásmu Gazy a Západnému brehu by mala vládnuť palestínska samospráva

Americký prezident Joe Biden v sobotu uviedol, že po skončení vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas by sa malo zjednotiť Pásmo Gazy a západný brehu Jordánu pod vládu obnovenej palestínskej samosprávy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP. "V rámci nášho úsilia o mier by sa (Pásmo) Gazy a západný breh Jordánu mali zjednotiť pod jednotnou správnou štruktúrou, v konečnom dôsledku pod obnovenou palestínskou samosprávou, keďže všetci pracujeme na riešení založenom na existencii dvoch štátov," napísal Biden v komentári, ktorý zverejnil denník The Washington Post.

Podľa neho nesmie dôjsť "k násilnému vysídleniu Palestínčanov, k opätovnej okupácii, k obliehaniu či blokáde a k zmenšeniu (palestínskeho) územia". "Jediným spôsobom, ako zaistiť dlhodobú bezpečnosť Izraelčanov aj Palestínčanov, je dvojštátne riešenie (konfliktu). Hoci sa teraz môže zdať, že takáto budúcnosť nikdy nebola vzdialenejšia, súčasná kríza ukázala, že je to nevyhnutnejšie ako kedykoľvek predtým," dodal Biden.

Zároveň pohrozil, že USA sú pripravené prijať vlastné opatrenia vrátane zákazu vydávania víz "extrémistom", ktorí páchajú násilie voči Palestínčanom na západnom brehu Jordánu. "Dôrazne som izraelským predstaviteľom povedal, že extrémistické násilie voči Palestínčanom na Západnom brehu musí prestať a že tí, ktorí sa ho dopúšťajú, musia zaň niesť zodpovednosť," napísal americký prezident. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu Bidenov plán neodmietol, ale povedal, že Palestínska samospráva vo svojej súčasnej podobe "nie je schopná prijať zodpovednosť za Pásmo Gazy".

Palestínsky prezident Mahmúd Abbás podľa Netanjahua neodsúdil útok Hamasu na Izrael a jeho ministri útok zo 7. októbra, naopak, oslavujú. "Nemôžeme mať v Pásme Gazy civilnú správu, ktorá podporuje teror, podnecuje ho, platí a učí ho," vyhlásil izraelský premiér na tlačovej konferencii. Abbás (88) medzičasom apeloval na Bidena, aby využil svoj "významný vplyv" na Izrael a "okamžite zasiahol a zastavil túto humanitárnu katastrofu, túto genocídu" proti Palestínčanom.