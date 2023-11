MIMORIADNY ONLINE V nemocnici Šifá v Pásme Gazy zahynulo viac ako desať ľudí: Medzi nimi aj sú aj predčastne narodené deti

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)

6:20 Pokiaľ Izrael prehrá vojnu s palestínskym militantným hnutím Hamas, na rade budú Spojené štáty a Európa, vyhlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu v nedeľu v rozhovore pre stanicu CNN. Informuje agentúra DPA. "Nie je to len naša vojna, ale aj vaša... Je to bitka civilizácie proti barbarstvu," uviedol Netanjahu pre americkú stanicu. Ak Izrael vojnu nevyhrá, konflikt sa podľa neho rozšíri aj do Európy a USA. "Budete na rade," povedal.

Riaditeľ nemocnice v Gaze tvrdí, že Hamas im nezabránil prevziať si palivo

Riaditeľ nemocnice Šifá v Pásme Gazy Muhammad abú Sálmíja v nedeľu odmietol tvrdenie, že militantné hnutie Hamas nemocnici zabránilo prevziať si palivo od izraelskej armády. Nepoprel však, že ho armáda k nemocnici doviezla. Informuje agentúra DPA.

Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že izraelskí vojaci priviezli k nemocnici Šifá približne 300 litrov paliva. Podľa hovorcu izraelskej armády Richarda Hechta s nemocnicou o dodávke vopred komunikovali. V nedeľu hovorca uviedol, že personál nemocnice "palivo ešte neprevzal, možno im v tom zabránil Hamas".

Sálmíja toto tvrdenie označil za "lož a ohováranie". Nepoprel, že izraelská armáda doviezla k nemocnici palivo, no podľa neho by nestačilo na prevádzku nemocničných generátorov "ani na 15 minút". Personál nemocnice ho podľa neho neprevzal z obáv, že ich pri tom zastrelia. Dodal, že ak Izrael skutočne chcel nemocnici dodať palivo, mohol tak urobiť v spolupráci s Červeným krížom alebo inou medzinárodnou organizáciou.

Katastrofálne podmienky

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sú podmienky v tejto nemocnici katastrofálne. Mnoho nemocníc v Pásme Gazy muselo zastaviť alebo obmedziť svoju prevádzku z dôvodu nedostatku paliva. V okolí nemocnice Šifá zároveň prebiehajú ťažké boje. Izrael tvrdí, že hnutie Hamas nemocnicu Šifá využíva ako veliteľské a kontrolné centrum. Hnutie Hamas a zdravotnícky personál zariadenia tieto tvrdenia popreli.

Palivo potrebujú do generátov elektriny

"Obávame sa, že do rána sa počet obetí ešte zvýši," uviedol Júsuf abú Riš, námestník ministra zdravotníctva v Pásme Gazy. AFP upozorňuje, že nemocnici chýba palivo, ktoré je potrebné do generátorov elektriny. V jej blízkosti zároveň prebiehajú ťažké boje medzi Izraelom a Hamasom.

Izraelská armáda v tejto súvislosti upozorňuje, že Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov a využíva palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Pod nemocnicou Šifá podľa armády toto hnutie vybudovalo tunely a používa ju aj ako úkryt pre svojich veliteľov. Hamas tieto tvrdenia odmieta.

Vojna v Pásme Gazy vypukla po koordinovaných útokoch Hamasu na Izrael zo 7. októbra, ktoré si vyžiadali približne 1200 mŕtvych. Ďalších vyše 240 ľudí zavliekli militanti do Pásma Gazy ako rukojemníkov. Izrael reagoval odvetnými útokmi na túto palestínsku enklávu. Vláda ovládaná Hamasom v nedeľu uviedla, že útoky si dosiaľ vyžiadali 11.180 obetí, z nich 4609 tvoria deti a 3100 ženy. Ďalších 28.200 ľudí utrpelo zranenia.