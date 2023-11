MIMORIADNY ONLINE Centrom Kyjeva otriasli dve explózie: Ohlásili letecký poplach

Ukrajinský farmár sa díva na svoju zničenú farmu po raketovom útoku v obci Kiseliovka, blízko Chersonu. (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 625

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 625 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine,)

ONLINE

Načítať nové správy

9:35 Ukrajinská metropola Kyjev sa dnes ráno po prvý raz od konca septembra stala terčom vzdušného útoku, uviedli agentúry Reuters a AFP. Starosta mesta Vitalij Kličko hlási výbuchy na ľavom brehu Dnepra.

"Na ľavom brehu hlavného mesta boli počuť silné výbuchy. Sily protivzdušnej obrany podľa predbežných zafungovali proti balistickým (strelám)," uviedol Kličko na komunikačnej platforme Telegram. "Poplach stále trvá. Zostaňte v krytoch!" dodal.

8:00 Dve explózie otriasli v sobotu v ranných hodinách centrom ukrajinského hlavného mesta Kyjev, informuje TASR podľa správy agentúry AFP. Podľa reportérov agentúry išlo o dva mohutné výbuchy, ktoré otriasli centrom metropoly krátko predtým, než sa ozval zvuk sirén ohlasujúcich letecký poplach.

7:54 Zástupcovia ukrajinských samospráv a organizácií sa na južnej Morave inšpirujú možnosťami, ako v súlade s legislatívou Európskej únie nakladať s odpadmi. Skupina 16 záujemcov v kraji navštívila napríklad brniansku spaľovňu alebo Hodonín, ktorý sa potýkal s likvidáciou odpadov po predvlaňajšom tornáde. Odpad je na Ukrajine problémom, chýbajú aj návyky obyvateľov, uviedol v tlačovej správe na webe kraja starosta ukrajinského mesta Rokytne Hryhorij Tarhonskýj. Ukrajina podala prihlášku do Európskej únie krátko po začatí ruskej invázie vlani vo februári. Európska komisia v stredu odporučila s krajinou začať prístupové rokovania.

6:30 Vojenskú techniku v hodnote zhruba 1,2 miliardy korún darovalo Česko Ukrajine od vlaňajšieho začiatku ruskej invázie. Vyplýva to z materiálu na webe ministerstva obrany. Medzi darmi bola aj letecká technika, desiatky tankov, bojové vozidlá, raketomety i ručné zbrane a munícia. Išlo o techniku s rokom obstarania od konca 50. rokov minulého storočia až po tento rok. Obstarávacia cena týchto vecí predstavovala celkovo 6,2 miliardy korún, podľa obrany je 1,2 miliardy zostatková hodnota.

6:27 "Odsúdení, vrátane ťažkých zločincov, platia za svoj zločin krvou na bojisku," uviedol v piatok pre Interfax hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. V Rusku existuje štandardný postup udeľovania milosti, pri ktorom je žiadosť väzňa schvaľovaná vo viacerých krokoch. No je tu aj druhá možnosť ako sa dostať väzenia, poznamenal Peskov. "Tou je, že svoj dlh splatia krvou," povedal.