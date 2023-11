Sestričky pozerali do mobilov a zapletali si vlasy: Mladík, ktorého mali strážiť sa medzitým zabil!

Bren si vzal život krátko po tom, čo sa rodičom podarilo umiestniť ho na psychiatrickú kliniku (Zdroj: Facebook/Bren McFarlane)

BLACKPOOL - Dvadsaťročný mladík Bren McFarlane sa zabil iba 24-hodín potom, čo ho prijali do psychiatrickej nemocnice v britskom meste Blackpool. Do nemocnice pritom prišiel na vlastnú žiadosť a žiadosť rodiny z obavy, že by si mohol ublížiť. Sestričky, ktoré mu mali venovať svoju pozornosť, si však v sesterskej izbe medzitým zapletali vrkoče.

Mal byť pod nepretržitým dohľadom, no kamerový záznam zo sesterskej izby v nemocnici dokazuje hrubé porušenie pravidiel zo strany personálu. Sestry, ktoré mali mladého muža sledovať a v prípade potreby zasiahnuť, sa hodiny hrali na mobiloch, zapletali si navzájom copy, či fajčili elektronické cigarety, informuje britský DailyMail.

Bren McFarlane mal za sebou niekoľko pokusov o sebapoškodenie i pokusy o samovraždu. Nemocnica mala byť pre neho i jeho rodinu úľavou. Bren totiž strávil tri týždne na čakačke, kým sa do nemocnice vôbec dostal. Neprešiel ani deň a bol mŕtvy. Brena do nemocnice poslal jeho psychiater, ktorý žiadal okamžité umiestnenie mladého muža do bezpečia, niekam, kde by si nemohol ublížiť a kde by sa mohol ďalej liečiť. Brena pri prijímaní do nemocnice so 154-lôžkami prehľadali a zobrali mu osobné veci, no chlapcovi sa podarilo skryť si jeden predmet. Na izbe si pripravil nástroj, ktorým sa v kúpelni zabil. Našli ho o niekoľko minút neskôr, snaha o záchranu mladého života však skončila potom, čo privolaný lekár skonštatovať mozgovú smrť.

Prípad sa pritom odohral koncom októbra minulý rok, no pred niekoľkými dňami sa skončil súdny spor súvisiaci s prípadom, v ktorom porota konštatovala, že personál nemocnice skutočne pochybil a jeho pochybenia priamo viedli k smrti zverenca. Porota si aj vďaka kamerovým záznamom všimla niekoľko situácií, kde sestričky zanedbali svoje povinnosti. Ak by mladého muža kontrolovali tak ako mali, pravdepodobne by ešte žil. Šéf spoločnosti spravujúcej danú nemocnicu uznal pochybenia personálu a rodine sa ospravedlnil. Život mladého muža to však zdrvenej matke a ďalším príbuzným už nevráti.