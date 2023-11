MIMORIADNY ONLINE Izraleská armáda je v srdci Gazy: Vodca Hamasu je izolovaný

(Zdroj: SITA/AP Photo/Hatem Moussa)

TEL AVIV - Izraelské jednotky už operujú v "srdci" mesta Gaza, ktoré je základňou palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, uviedol dnes podľa tlačových agentúr izraelský minister obrany Joav Galant. Vodca Hamasu Jahjá Sinvár je podľa ministra izolovaný vo svojom bunkri a nemá kontakt s okolím. Postup izraelských jednotiek do obkľúčeného mesta potvrdil tiež premiér Benjamin Netanjahu.

6:50 Nemecká spolková polícia eviduje v krajine za uplynulý mesiac viac ako 2600 trestných činov, ktoré podľa nej súvisia s teroristickým útokom hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra. Informovala o tom agentúra DPA.

6:20 Americký prezident Joe Biden v pondelok v telefonáte izraelskému premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi povedal, že trojdňové zastavenie bojov v pásme Gazy by mohlo pomôcť zabezpečiť prepustenie časti rukojemníkov. S odvolaním sa na dva zdroje z Izraela a USA o tom v utorok informoval spravodajský server Axios.

6:00 Izraelská armáda od začiatku operácie proti islamistickému hnutiu Hamas pred mesiacom zaútočila na 14.000 cieľom v pásme Gazy. Zničila okrem iného viac ako 100 vstupov do tunelov a zabila početných veliteľov Hamasu, uviedol armádny hovorca Daniel Hagari v utorok večer. Informuje agentúra DPA.

Sinvár sa skrýva

Galant v televíznom vyhlásení povedal, že pozemné sily izraelskej armády zaútočili na bašty teroristov v Gaze "zo všetkých smerov, v dokonalej koordinácii s námornými a leteckými silami" a "uťahujú slučku" okolo mesta. Vodca Hamasu Sinvár sa podľa ministra skrýva vo svojom bunkri, nemá kontakt so spolupracovníkmi a bude zlikvidovaný, informoval list The Times of Israel.

Galant zopakoval, že Izrael podmieňuje akúkoľvek humanitárnu prestávku v bojoch v Pásme Gazy prepustením všetkých rukojemníkov, ktorých Hamas odvliekol po útoku na Izrael zo 7. októbra. Armáda podľa neho napriek tlaku na vyhlásenie prímeria nemôže poľaviť v bojoch až do úplnej porážky Hamasu a návratu všetkých rukojemníkov.

V Pásme Gazy, ktoré označil za "najväčšiu teroristickú základňu, ktorá kedy bola vybudovaná", nebude po skončení súčasnej vojny vládnuť ani Izrael, ani hnutie Hamas, dodal minister obrany. Podrobnosti k budúcemu usporiadaniu oblasti však neuviedol. Hovorca amerického ministerstva zahraničia v tejto súvislosti dnes uviedol, že Spojené štáty sú proti prípadnej novej dlhodobej okupácii Pásma Gazy Izraelom.