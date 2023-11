MIMORIADNY ONLINE Ruský útok na Odesu si vyžiadal päť zranených osôb: Ukrajina chce do roku 2028 zreformovať armádu

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ODESA - Na ukrajinské mesto Odesa v nedeľu večer zaútočila ruská raketa. Po incidente hlásia päť zranených osôb a poškodenie miestnej významnej galérie umenia. TASR informuje podľa správy agentúry Reuters.