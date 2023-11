MIMORIADNY ONLINE Radikálny člen izraelskej vlády povedal, že atómová bomba by bola riešením Gazy

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Hatem Moussa)

11:21 Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken sa v nedeľu v Ramalláhu na západnom brehu Jordánu stretol s palestínskym prezidentom Mahmúdom Abbásom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

11:20 Izraelská armáda oznámila, že v sobotu večer bol v bojoch na severe pásma Gazy zabitý jeden vojak. Zomrel 20-ročný seržant Yonatan Maimon z Ofakimu na juhu Izraela.

11:09 Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherine Colonna v nedeľu v Dauhe uviedla, že pri izraelských útokoch na Gazu zahynulo príliš veľa civilistov.

11:08 Evakuácia civilistov a ťažko zranených Palestínčanov z Gazy bola od soboty pozastavená po izraelskom útoku na sanitky, uviedli egyptské bezpečnostné a zdravotnícke zdroje.

11:07 Viac ako 100 Britov bolo evakuovaných z Gazy a vláda dúfa, že ďalší z nich budú môcť odísť, uviedol v nedeľu vicepremiér Oliver Dowden, keď naliehal na znovuotvorenie priechodu Rafah medzi Gazou a Egyptom.

10:22 Červený polmesiac v pásme Gazy uviedol, že izraelský letecký útok bol zameraný na budovu nachádzajúcu sa približne 50 metrov od nemocnice al-Quds v meste Gaza. Podľa organizácie došlo k niekoľkým úmrtiam.

9:11 Izraelský minister pre Jeruzalem a kultúrne dedičstvo Amichai Eliyahu v nedeľu na otázku, či je možné zhodiť jadrovú zbraň na pásmo Gazy, odpovedal, že "je to jedna z možností". Premiér Benjamin Netanjahu reagoval vyhlásením, že Eliyahuove komentáre sú "odtrhnuté od reality" a že Izrael a IDF konajú v súlade s medzinárodným právom, aby zabránili poškodeniu nebojujúcich osôb. Opozičný líder Yair Lapid vyzval na prepustenie ministra.

9:10 V Matate, malej obci ležiacej pri hraniciach s Libanonom, sa spustili raketové sirény.

7:57 Izraelská armáda civilistom v pásme Gazy v nedeľu vyčlenila štyri hodiny na presun do južnej časti tejto enklávy. TASR správu prevzala z agentúry DPA. Izraelské obranné sily (IDF) od 10.00 h do 14.00 h miestneho času (9.00 h - 13.00 h SEČ) umožnia fungovanie dopravy na jednej z ciest vedúcej na juh, uviedol v sobotu na sociálnej sieti X hovorca IDF. Obyvateľov v arabčine vyzval, aby v záujme svojej vlastnej bezpečnosti využili najbližšiu príležitosť a presunuli sa na juh. Armáda tiež zverejnila mapu s vyznačenou trasou.

7:31 Palestínske ministerstvo zdravotníctva v nedeľu oznámilo, že 22-ročný Ahmad Dababseh z dediny Nuba na Západnom brehu Jordánu zahynul pri streľbe izraelskej armády.

7:06 V pohraničných obciach Gazy sa ozývajú sirény.

7:05 Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken je na ceste na stretnutie s palestínskym prezidentom Abbásom v Ramalláhu.

6:40 Americký prezident Joe Biden v sobotu uviedol, že sa dosiahol pokrok v zabezpečení tzv. humanitárnej prestávky, dočasného zastavenia bojov, medzi Izraelom a palestínskou islamistickou organizáciou Hamas, na ktorej pracoval jeho minister zahraničných vecí. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.

6:00 Palestínska islamistická organizácia Hamas vo vyhlásení zverejnenom na platforme Telegram uviedla, že Izrael "priamo" bombardoval domy občanov s tým, že väčšinu mŕtvych tvoria ženy a deti. Hovorca izraelskej armády informoval, že zisťujú, či v oblasti v čase bombardovania operovali izraelské obranné sily. Konflikt medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas vypukol 7. októbra po koordinovaných útokoch Hamasu na izraelské územie, ktoré si vyžiadali 1400 obetí. Izraelská armáda reagovala odvetnými náletmi na pásmo Gazy, pri ktorých podľa tamojších úradov dosiaľ zahynulo viac ako 9480 ľudí.

Iránsky vodca ajatolláh Chameneí rokoval so šéfom Hamasu Haníjom v Teheráne

Najvyšší iránsky vodca ajatolláh Alí Chameneí prijal šéfa Hamasu Ismáíla Haníju v Teheráne. Uviedla to v sobotu agentúra DPA s odvolaním sa na správu iránskej štátnej agentúry IRNA. Haníja odcestoval do iránskej metropoly "pred niekoľkými dňami" na rokovania, uviedla agentúra s odvolaním sa na Usámu Hamdana, predstaviteľa radikálneho palestínskeho hnutia Hamas v Libanone. Chameneí je považovaný za najmocnejšieho muža v Iráne a ako náboženský vodca má posledné slovo vo všetkých strategických otázkach. Iránske médiá predtým o stretnutí neinformovali - cesta bola zrejme utajená. A nejasné ostáva aj to, kedy presne bol Haníja v Teheráne. V posledných týždňoch si iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján pravidelne vymieňa názory s Haníjom na vojnu v Gaze medzi Hamasom a Izraelom. Podpora palestínskych záležitostí je od iránskej revolúcie v roku 1979 jedným z pilierov islamskej šiitskej republiky. Teherán odmieta uznať suverenitu Izraela a dlhodobo najmä dodávkami zbraní podnecuje násilie Hamasu. Oficiálne však tvrdí, že mu poskytuje iba morálnu a finančnú podporu.



Propalestínske pochody vyzývajú na okamžité zastavenie izraelského bombardovania

Desaťtisíce propalestínskych demonštrantov, ktorí vyzývali na zastavenie izraelského bombardovania Gazy, pochodovali v sobotu ulicami Washingtonu a mnohých európskych metropol. TASR informuje podľa správy agentúry AP. Pochody odzrkadľovali stúpajúce znepokojenie nad narastajúcim počtom civilných obetí a utrpením, ktoré priniesla vojna medzi Izraelom a radikálnym palestínskym hnutím Hamas. Demonštranti, najmä v krajinách s veľkou moslimskou populáciou, vrátane USA, Spojeného kráľovstva či Francúzska, vyjadrovali sklamanie z toho, že ich vlády podporujú Izrael, ktorý bombarduje nemocnice a obytné oblasti v pásme Gazy.

Palestínske ministerstvo zdravotníctva, kontrolované Hamasom, hovorí o vyše 9000 zabitých pri tamojších bojoch. V Izraeli bolo zabitých viac ako 1400 ľudí, väčšina z nich pri útoku Hamasu zo 7. októbra, ktorý túto vojnu začal. V USA sa tisíce ľudí zišli do hlavného mesta na protest proti podpore Izraela zo strany administratívy amerického prezidenta Joea Bidena. "Palestína bude slobodná," skandovali demonštranti na Pennsylvania Avenue - ulici, ktorá vedie k Bielemu domu. Niekoľko tisíc ľudí sa v sobotu zhromaždilo v Paríži na propalestínskej demonštrácii a žiadali okamžité prímerie v pásme Gazy. Účastníci zhromaždenia v Paríži niesli transparenty s nápisom "okamžité prímerie" či "zastavte masaker v Gaze". Časť protestujúcich skandovala: "Izrael, vrah".

Ďalší pokrikmi označili francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona za spolupáchateľa. Na propalestínskej demonštrácii na berlínskom námestí Alexanderplatz sa podľa polície do 15.00 h zhromaždilo asi 6000 ľudí, ktorí žiadali "zastavenie genocídy v Gaze". Metropolitná polícia na zhromaždení v Londýne uviedla, že jej príslušníci zadržali 11 ľudí. Jedna osoba bola obvinená z terorizmu za vystavenie transparentu, ktorý by mohol podnecovať k nenávisti. Polícia vopred varovala, že bude tiež monitorovať sociálne médiá. Stovky ľudí sa zhromaždili v centre rumunskej Bukurešti. Mnohí mávali palestínskymi vlajkami a skandovali "Zachráňte deti z Gazy". Na zhromaždení niekoľkých tisícok ľudí v talianskom Miláne sa podpredseda vlády Matteo Salvini vyslovil proti antisemitizmu a nazval ho "rakovinou a jedovatým morom". V inej časti Milána sa na propalestínskom zhromaždení zišlo asi 4000 ľudí a niekoľkotisícový pochod sa konal aj v Ríme.