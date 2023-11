MIMORIADNY ONLINE Rusku sa možno podarí obkľúčiť mesto Avdijivka na východe Ukrajiny

Ilustračné foto (Zdroj: Twitter/Nexta)

6:43 Ruské jednotky dosiahli potvrdené úspechy na severnom krídle Avdijivky v Doneckej oblasti, uviedol vo svojom najnovšom hodnotení Inštitút pre štúdium vojny (ISW).

6:42 Tento týždeň prešiel na frontovú líniu nový tím expertov Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), aby vystriedal svojich kolegov poverených monitorovaním jadrovej bezpečnosti a ochrany v ukrajinskej Záporožskej jadrovej elektrárni.

6:40 Prípravy nadchádzajúcej návštevy prezidenta Volodymyra Zelenského v Izraeli, ktorá sa uskutoční na budúci týždeň, sú v pokročilom štádiu, informoval denník Times of Israel s odvolaním sa na spravodajský kanál 12.

Ukrajinský prezident vymenil šéfa špeciálnych síl

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vymenoval za nového šéfa Síl špeciálnych operácií (SSO) Serhija Lupančuka. Viktor Chorenko, ktorý stál na čele SSO od vlaňajšieho júla, bude podľa prezidenta naďalej pracovať na špeciálnych úlohách. Informovala o tom agentúra Reuters. Zelenskyj označil Lupančuka za skúseného dôstojníka, presnejšie dôvody na zmenu vo vedení SSO však neposkytol. Chorenko v rozhovore so serverom Ukrajinska pravda uviedol, že dôvody rozhodnutia nepozná a že sa o ňom dozvedel z médií.

Predpokladá sa, že SSO stojí za najsofistikovanejšími operáciami ukrajinskej armády uskutočnenými na územiach pod ruskou kontrolou, najmä na Kryme. Medzi príklady úderov pripisovaných SSO patrí napríklad septembrový útok na veliteľstvo ruskej Čiernomorskej flotily v Sevastopole. Špeciálne sily sú tiež zodpovedné za informačné a psychologické vojenské operácie a za organizovanie odporu na územiach okupovaných Ruskom, napísala agentúra Reuters.

Ruským jednotkám sa možno podarí obkľúčiť mesto Avdijivka na východe Ukrajiny

Ukrajinské sily podľa generálneho štábu odrazili takmer tucet nových ruských útokov v okolí mesta. Patrili k nim neúspešné pozemné útoky podporované leteckou akciou pri obci Stepove nachádzajúcej sa severozápadne od mesta, a pri obciach Tonenke, Sieverne a Pervomajske západne od Avdijivky. Ukrajinský novinár Jurij Butusov, ktorý má kontakty v armáde, však na platforme Telegram oficiálnu správu poprel. Podľa neho ruské jednotky úspešne postúpili cez železničný násyp v smere na Stepove a vytvorili si tam pozície. To predstavuje akútnu hrozbu pre veľký priemyselný závod, ktorý sa nachádza neďaleko.

Táto lokalita je stredobodom ruských útokov, pretože jej dobytie by mohlo otvoriť cestu do Avdijivky. Ruské jednotky zároveň postupovali aj juhozápadne od mesta, napísal novinár. Butusov skritizoval nedostatok obranných pozícií v tylovej oblasti. Namiesto fotografovania v Avdijivke sa mal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podľa jeho názoru viac zaoberať zlepšením obrany mesta, uviedol Butusov. Zelenskyj navštívil toto frontové mesto v polovici apríla. Avdijivka bola hlavnou súčasťou ukrajinskej obrannej línie, ktorá existovala od roku 2014, keď Moskvou podporovaní separatisti ovládli veľkú časť východnej časti Doneckej oblasti. Silne poškodené mesto je v súčasnosti z troch strán obkľúčené ruskými jednotkami.

Ruskom ovládané regionálne hlavné mesto Doneck sa nachádza len niekoľko kilometrov južne od Avdijivky. Zelenskyj medzitým v piatok potvrdil útok takmer 40 ruských bojových dronov v desiatich regiónoch krajiny. Ukrajina od februára 2022 bojuje za odrazenie invázie ruských síl. V očakávaní ďalších ruských dronov a raketových útokov na svoju energetickú infraštruktúru a mestá počas tejto zimy sa Kyjev usiluje o väčšiu vzdušnú obranu od svojich západných spojencov. V čase, keď kyjevské sily bojujú o opätovné získanie územia, zahynulo podľa medializovaných správ sedem ľudí a deväť ďalších osôb utrpelo zranenia pri ukrajinskom raketovom útoku v Ruskom okupovanej Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny.

V správach sa uvádza, že Ukrajina vystrelila šesť rakiet, z ktorých štyri boli zachytené. Zelenskyj neskôr v piatok prezidentským dekrétom vymenoval plukovníka Serhija Lupančuka za nového veliteľa špeciálnych jednotiek. Zelenskyj vo svojom videopríhovore označil Lupančuka za skúseného dôstojníka s bojovými skúsenosťami, ktorý môže pomôcť špeciálnym jednotkám zvýšiť ich efektívnosť.