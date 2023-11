MIMORIADNY ONLINE Hamas sa pokúsil prepašovať svojich bojovníkov z Gazy: Izrael varuje občanov pred cestovaním do zahraničia

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Tsafrir Abayov)

6:40 CNN uvádza, že americkí predstavitelia odhadujú, že Izrael v najbližších dňoch zníži rozsah svojich leteckých útokov v pásme Gazy a zameria sa na pozemné operácie. Podľa jedného z amerických predstaviteľov citovaného v správe Bidenova administratíva očakáva prechod na "taktickejšie zameranie na pozemnú operáciu" zameranú proti rozsiahlej sieti tunelov Hamasu.

6:00 Hamas sa pokúsil prepašovať svojich bojovníkov z Gazy so zranenými a cudzími štátnymi príslušníkmi, tvrdí americký predstaviteľ. Vysokopostavený predstaviteľ USA uviedol, že Hamas sa pokúšal prepašovať svojich bojovníkov z Gazy v sanitkách cez Rafah, čím zdržiaval úsilie o evakuáciu cudzincov. Hamas poskytol Egyptu a USA zoznam vážne zranených, ktorých chcel evakuovať, spolu s tisíckami cudzincov, ktorí chceli odísť.

Nemecko už nestíha policajtov, ktorí strhli plagáty s izraelskými rukojemníkmi

Berlínska prokuratúra zastavila trestné stíhanie voči policajtom, ktorí v meste odstránili plagáty zobrazujúce izraelských rukojemníkov zadržiavaných palestínskym militantným hnutím Hamas, uviedol v piatok hovorca prokuratúry. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA. Podľa prokuratúry sa nepreukázalo, že policajti sa dopustili trestného činu. Nedošlo ani k porušeniu tlačového zákona či poškodeniu majetku. Začiatkom týždňa polícia v Berlíne odstránila plagáty zobrazujúce izraelských rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy, čo vyvolalo pobúrenie časti verejnosti. Polícia sa domnievala, že plagáty boli vylepené neoprávnene. V Berlíne po útoku Hamasu na Izrael výrazne vzrástol počet antisemitských incidentov. Medzi zdokumentovanými prípadmi sú fyzické útoky, ale aj ničenie majetku. Napríklad v stredu došlo v centre Berlína k útoku zápalnými fľašami na židovské komunitné centrum a synagógu.

Izrael varuje občanov pred cestovaním do zahraničia pre nárast antisemitizmu

Podľa rezortu diplomacie by Izraelčania nemali v zahraničí dávať najavo svoj pôvod. Izraelčanom sa neodporúča cestovať do arabských krajín, na Blízky východ, do krajín severného Kaukazu či štátov susediacich s Iránom. "V posledných týždňoch na celom svete výrazne pribudli prípady antisemitizmu a podnecovania k nenávisti, ako aj násilné útoky proti Izraelčanom a židom," uvádza sa vo vyhlásení izraelskej Národnej bezpečnostnej rady. Izrael už v pondelok vydal pre svojich občanov najvyšší stupeň výstrahy pred cestovaním do ruskej autonómnej republiky Dagestan, kde stovky rozvášnených ľudí vtrhli v nedeľu na letisko v hlavnom meste Machačkala a mali zjavne v úmysle zaútočiť na izraelských pasažierov vracajúcich sa z Izraela.

Palestínske militantné hnutie Hamas spustilo 7. októbra bezprecedentný útok na územie Izraela, kde jeho ozbrojenci zabili približne 1400 ľudí a ďalších 240 uniesli do pásma Gazy, kde ich zadržiavajú ako rukojemníkov. Izrael v reakcii začal masívne bombardovanie tejto palestínskej enklávy, ako aj pozemnú operáciu s cieľom zlikvidovať politické i vojenské velenie Hamasu. Dosiaľ tam podľa Hamasom kontrolovaných úradov zahynulo viac ako 9200 ľudí.