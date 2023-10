MIMORIADNY ONLINE V Gaze pokračujú ťažké útoky Izraela, hlásené sú zrážky s Palestínčanmi

Dym nad Gazou po izraelskom ostreľovaní (Zdroj: SITA/AP Photo/Maya Alleruzzo)

Izraelskí vojaci spozorovali teroristov, ktorí chceli preniknúť na nepriateľské územie po mori

Izraelskí vojaci spozorovali teroristov, ktorí chceli preniknúť na nepriateľské územie po mori (Zdroj: Facebook/Israel Defense Forces )

6:06 Izraelské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca v Tel Avive Anatoľa Viktorova, aby mu vyjadrilo nesúhlas s návštevou predstaviteľov palestínskeho militantného hnutia Hamas v Moskve. V nedeľu to oznámil hovorca izraelského rezortu diplomacie, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.

6:03 Letisko v Machačkale, hlavnom meste ruskej autonómnej a prevažne moslimskej republiky Dagestan, predbežne zatvorili pre prílety do 6. novembra. K takémuto kroku pristúpili tamojšie úrady po tom, ako na letisko vtrhol v nedeľu večer dav, ktorý chcel lynčovať Izraelčanov. Pro-palestínski demonštranti na letisko prenikli po správach o prílete lietadla z izraelského Tel Avivu. TASR o tom píše podľa správ agentúry AFP.

Dav ľudí na ruskom letisku kričal antisemitské prejavy (Zdroj: SITA/AP Photo)

6:02 Do Pásma Gazy sa v nedeľu z Egypta dostalo 33 kamiónov s jedlom, vodou a liekmi, čo je zatiaľ najviac za jediný deň od 7. októbra, keď radikálne palestínske hnutie Hamas zaútočilo na Izrael. Aj tak je to ale podľa OSN a humanitárnych organizácií málo a bolo by potrebné, aby do Gazy, v ktorej na území menším ako Praha žije 2,3 milióna ľudí, denne prišlo okolo 100 kamiónov s pomocou. Uviedli to agentúry AP a DPA.

6:01 V severnej časti Pásma Gazy v noci na dnes pokračujú ťažké letecké a delostrelecké útoky Izraela, strety s Palestínčanmi sú hlásené z juhu pásma z pohraničnej oblasti východne od mesta Chán Júnis. Napísala to agentúra Reuters s odvolaním sa na palestínske zdroje. Server listu The Times of Israel informoval o útoku izraelskej armády na ciele v Sýrii.

6:00 Vysokopostavený predstaviteľ palestínskeho hnutia Hamas v nedeľu vyzval Egypt, aby podnikol "rozhodujúce" kroky na urýchlenie prúdenia pomoci do pásma Gazy. TASR prevzala správu z agentúry AFP.

