Protest migrantov spôsobuje chaos v prístave na ostrove Rodos

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Michael Varaklas)

Väčšina migrantov a utečencov, ktorí protestovali proti podmienkam života na ostrove, bola zachránená počas ich nebezpečnej plavby cez Stredozemné more a potom prevezená na Rodos na zaregistrovanie. Rodos sa nachádza v juhovýchodnej oblasti Egejského mora.Migranti blokovali trajekt "Nissos Chios" a bránili mu vo vyplávaní na more, takže prichádzajúca loď nemohla v prístave zakotviť.

archívne video

Policajné kontroly na slovensko-rakúskej hranici Berg (Zdroj: TASR/ Jakub Kotian)

Žiadali, aby mohli nastúpiť na tento trajekt, ktorý by ich okamžite odviezol z ostrova na grécku pevninu alebo do vyhovujúcich ubytovacích zariadení, dodala pobrežná stráž.Teraz prebieha vyjednávanie medzi prístavnou políciou a protestujúcimi migrantmi.Podľa oficiálnych údajov prišlo za prvých osem mesiacov roka 2023 do Grécka 10.790 migrantov a utečencov, čo je dvojnásobok počtu 5216, zaznamenaného za to isté obdobie vlaňajška.