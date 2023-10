MIMORIADNY ONLINE Izraelská armáda znovu vyzvala obyvateľov pásma Gazy, aby sa presunuli na juh

Nočné nálety v Gaze (Zdroj: SITA/AP Photo/Abed Khaled))

Izraelskí vojaci spozorovali teroristov, ktorí chceli preniknúť na nepriateľské územie po mori

Izraelskí vojaci spozorovali teroristov, ktorí chceli preniknúť na nepriateľské územie po mori (Zdroj: Facebook/Israel Defense Forces )

18:25 Izraelská armáda prechádza k novej fáze boja s Hamasom, v Pásme Gazy operujú izraelské pozemné sily. Potvrdil to dnes podľa agentúry Reuters náčelník generálneho štábu izraelskej armády Herci Halevi. Dosiahnutie vojenských cieľov si podľa neho vyžaduje pozemnú operáciu.

18:18 Turecký prezident Erdogan uviedol, že na zhromaždení v Istanbule sa zišlo takmer 1,5 milióna ľudí.

Západné vlády sú hlavným vinníkom, ktorý stojí za "masakrom" v pásme Gazy, vyhlásil v sobotu v Istanbule turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na obrovskom zhromaždení na podporu Palestínčanov. Vládu žiadnej krajiny však nemenoval. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA. "Každý vie, že Izrael je v tomto regióne len pešiakom, ktorý bude obetovaný, keď príde ten deň," povedal turecký prezident vo vášnivom príhovore desaťtisícom podporovateľov.

Turkish President #Erdogan said nearly 1.5 million people gathered at the rally in #Istanbul pic.twitter.com/X8R6sfbEy0 — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2023

18:17 Lavrov tvrdí, že izraelská bombardovacia kampaň v Gaze je v rozpore s medzinárodným právom. Izraelská bombardovacia kampaň proti Hamasu v Gaze je v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom, povedal ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov 28. októbra pre bieloruskú štátnu tlačovú agentúru BelTA.

17:50 "Toto je naliehavé odporúčanie armády... Toto nie je len preventívne opatrenie," uviedol hovorca izraelskej armády Daniel Hagari vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter. "Váš čas konať sa kráti," napísal. Dodal, že výzva na útek je pre dobro civilistov, na ich ochranu. "Návrat na sever pásma Gazy bude možný, keď sa skončia nepriateľské akcie," vysvetlil Hagari, ale neuviedol konkrétny časový rámec.

16:27 Pohľad na propalestínske zhromaždenie v Istanbule.

16:00 Turecký prezident Erdogan pricestoval vrtuľníkom na zhromaždenie na podporu Palestíny, ktoré sa koná na Atatürkovom letisku v Istanbule.

#Turkish President #Erdogan arrived by helicopter to a rally in support of #Palestine, which is taking place at Atatürk Airport in #Istanbul. pic.twitter.com/rItyxn0DgL — NEXTA (@nexta_tv) October 28, 2023

14:14 Izraelský minister obrany Joav Gallant sa v nedeľu stretne s rodinami rukojemníkov, zavlečených pred troma týždňami do pásma Gazy palestínskymi militantmi z hnutia Hamas. Informoval o tom v sobotu denník Times of Israel.

13:58 Hamas sa na žiadosť Moskvy snaží nájsť osem osôb s dvojakým rusko-izraelským občianstvom, ktoré boli unesené počas vpádu tejto palestínskej militantnej skupiny z pásma Gazy do južného Izraela zo 7. októbra. Uviedla to v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na ruské médiá.

13:23 Rodiny izraelských rukojemníkov zavlečených pred troma týždňami do pásma Gazy palestínskymi militantmi z hnutia Hamas vyzvali v sobotu vládu, aby sa s nimi okamžite stretla. Informovala o tom agentúra AFP.

12:24 Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v sobotu vyzval Izrael, aby "okamžite zastavil toto šialenstvo" a prestal s útokmi na ciele v pásme Gazy, ktoré izraelské ozbrojené sily vystupňovali. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.

11:23 V rezolúcii OSN k humanitárnej situácii v pásme Gazy chýbali viaceré dôležité body. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD) tak zdôvodnil, prečo sa Slovensko v piatok (27. 10.) pri hlasovaní Valného zhromaždenia OSN zdržalo. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

11:12 Izrael postupuje vo fázach tejto vojny proti palestínskemu hnutiu Hamas, povedal dnes izraelský armádny hovorca Daniel Hagari citovaný serverom The Times of Israel (ToI). Podľa neho pokračuje rozsiahla pozemná akcia v Pásme Gazy začatá v noci aj silné ostreľovanie tohto územia, v ktorom Hamas vládne od roku 2007.

10:10 Rodiny osôb, ktoré pred tromi týždňami ozbrojenci z palestínskeho hnutia Hamas uniesli do Pásma Gazy, žiadajú schôdzku s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a ďalšími členmi vojnového kabinetu. Majú totiž čoraz väčšie obavy o život svojich blízkych v súvislosti so zosilnenými údermi izraelskej armády voči Gaze. Armáda v piatok večer toto malé územie, v ktorom žije vyše dva milióny ľudí, masívne ostreľovala, podľa tlačových agentúr doteraz najviac od útoku Hamasu zo 7. októbra na Izrael. V noci tiež armáda vykonala ďalšie pozemné výpady do tohto územia a stále tam bojuje s radikálmi z Hamasu. Podľa reportéra BBC v Pásme Gazy teraz panuje totálny chaos.

9:54 Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) nemá kvôli izraelskému odvetnému bombardovaniu Pásma Gazy kontakt so svojimi zamestnancami a zdravotníckymi zariadeniami v oblasti. Uviedol to dnes šéf organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus, ktorý zároveň vyzval na okamžité dojednanie pokoja zbraní.

9:03 Pred mesiacom mala obyvateľka Pásma Gazy Džumana Amadová tesne pred pôrodom. Spokojne zdieľala obrázky svojho tehotenského bruška a čakala, kedy sa vydá na cestu do pôrodnice. Vedela, že čaká dievčatko a mala schudobnenú tašku s najnutnejšími vecami. Jej manžel sa tešil a ich štvorročná dcéra Tulin sa nemohla dočkať mladšej sestry. A potom sa všetko zmenilo, napísal spravodajský server BBC News.

8:20 Izraelské sily v noci na dnes viedli pozemný výpad do Pásma Gazy, kde podľa vyhlásenia armády zasiahli na 150 podzemných cieľov palestínskeho radikálneho hnutia Hamas a zabili veliteľa vzdušného krídla hnutia. Podobné operácie viedla izraelská armáda aj v predchádzajúcich dňoch, keď sa po niekoľkých hodinách z pobrežného pásma stiahla. Izraelské tanky a pechota ale dnes zatiaľ zostávajú v Pásme Gazy a pokračujú v bojoch, napísal list The Times of Israel.

8:13 Izraelská armáda v sobotu oznámila, že jej stíhačky zasiahli počas intenzívnych nočných náletov 150 "podzemných cieľov" militantného hnutia Hamas na severe pásma Gazy. Informovala o tom agentúra AFP.

7:58 Kvôli rozsiahlemu protestu proti vojne medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas muselo byť v piatok večer miestneho času (v noci na dnes SELČ) uzavretá centrálna stanica v New Yorku. Informuje o tom agentúra Reuters. Server denníka The New York Times (NYT) napísal, že išlo o jeden z najväčších protestov v New Yorku od začiatku vojny.

6:01 Militantné hnutie Hamas privítalo rezolúciu OSN, prijatú v piatok, ktorá volá po humanitárnom prímerí v pásme Gazy, informovala v sobotu agentúra AFP. "Požadujeme jej okamžitú implementáciu, aby mohli byť prijaté dodávky pohonných látok a humanitárna pomoc pre civilistov," uvádza sa v tlačovom vyhlásení hnutia.

6:00 Izrael v piatok odmietol požiadavku členských krajín Európskej únie na humanitárne prestávky v pásme Gazy. Spojené štáty podporili takéto prestávky v bojoch na dodanie humanitárnej pomoci. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.

5:55 Valné zhromaždenie OSN prijalo v piatok nezáväznú rezolúciu žiadajúcu okamžité "humanitárne prímerie" v pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA. Návrh uznesenia predložilo Jordánsko a hlasovali o ňom na mimoriadnom zasadnutí VZ OSN o vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Konflikt sa začal pred troma týždňami po rozsiahlom útoku ozbrojencov Hamasu na izraelských civilistov s vyše 1400 obeťami.

5:53 Palestínske militantné hnutie Hamas je pripravené čeliť izraelskej pozemnej ofenzíve v pásme Gazy, vyhlásil v piatok popredný predstaviteľ politického výboru Hamasu Izat Rišak. TASR správu prevzala z agentúry AFP.