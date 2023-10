MIMORIADNY ONLINE Egyptský prezident súhlasil s otvorením hraničného priechodu do Gazy

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

TEL AVIV - Americký prezident Joe Biden v stredu uviedol, že egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí súhlasil s otvorením hraničného priechodu do pásma Gazy pre 20 kamiónov s dodávkami humanitárnej pomoci. Biden hovoril s egyptským prezidentom z lietadla Air Force One na ceste do USA po návšteve Izraela, píše agentúra AFP.