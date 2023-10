MIMORIADNY ONLINE Boje na Ukrajine neutíchajú! Ruský útok v Mykolajivskej oblasti si vyžiadal dve obete

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Libkos)

6:40 Vzťahy Severnej Kórey a Ruska dosiahli "kvalitatívne novú strategickú" úroveň, vyhlásil vo štvrtok v Pchjongjangu ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, ktorého citovali ruské štátne médiá. "Po prelomovom summite... môžeme s istotou povedať, že vzťahy (medzi Moskvou a Pchjongjangom) dosiahli kvalitatívne novú strategickú úroveň," povedal Lavrov na stretnutí s ministerkou zahraničných vecí KĽDR Čche Son-hui. Ani jedna strana bezprostredne nezverejnila podrobnosti o stretnutí.

6:17 Ukrajinský súd vyniesol prvé rozsudky nad policajtmi, ktorí sa podieľali na streľbe do protivládnych demonštrantov na Námestí nezávislosti v Kyjeve v roku 2014. Informovala o tom v noci na štvrtok agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.Zástupca veliteľa pluku medzičasom rozpustených oddielov osobitného určenia Berkut bol podľa médií odsúdený na doživotie. Dvom policajtom uložil súd 15-ročný trest odňatia slobody.

6:00 V Rusku zadržali rusko-americkú novinárku z Rádia Slobodná Európa (RFE/RL) a obvinili z toho, že sa nezaregistrovala ako tzv. zahraničný agent. Alsu Kurmashevová pracuje pre spravodajský portál v tatárskom a baškirskom jazyku, služby financovanej americkým Kongresom. Riaditeľ RFE/RL Jeffrey Gedmin vo vyhlásení vyzval na jej prepustenie, "aby sa mohla ihneď vrátiť k svojej rodine".

Ruský útok v Mykolajivskej oblasti si vyžiadal dve obete

Štátna pohotovostná služba uviedla, že ruská raketa o 20.30 h miestneho času (19.30 h SELČ) zasiahla v obytnej štvrti "jedáleň". "Dvaja ľudia zahynuli a jedna zranená osoba je pod troskami," uvádza v aplikácii Telegram. Pri útoku boli poškodené aj obytné budovy a poľnohospodársky podnik.

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Gubernátor Mykolajivskej oblasti Vitalij Kim predtým oznámil, že raketa zasiahla malú obec Stepove, ktorá sa nachádza približne 45 kilometrov severozápadne od mesta Mykolajiv. Podľa neho je jednou z obetí žena. "Záchranári vyslobodili jej telo spod trosiek zničenej budovy," napísal na Telegrame. Neskôr informoval, že oblasť zasiahli dva výbuchy.Správa prichádza po tom, ako ukrajinskí predstavitelia hlásili, že Rusko v noci na stredu uskutočnilo raketové útoky na Záporožskú a Dnepropetrovskú oblasť na juhovýchode Ukrajiny, ktoré si vyžiadali najmenej šesť mŕtvych.