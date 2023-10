MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj zdôraznil odvahu Ukrajincov i spoluprácu v rámci krajiny: Rusko naďalej útočí pri Avdijivke

Ukrajinský vojak pripravuje protitankové strely v kryte v Avdijivke, Donecká oblasť, Ukrajina, piatok 18. augusta 2023 (Zdroj: SITA/AP Photo/Libkos)

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 600

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 600 (Zdroj: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

6:47 Ruské sily dosiahli nepatrné úspechy pri Avdijivke. Inštitút pre štúdium vojny s odvolaním sa na geolokalizované zábery informoval, že ruské jednotky postúpili tri kilometre južne od Avdijivky, hoci tempo útoku sa spomalilo. Informuje o tom portál The Kyiv Independent.

Zelenskyj vo svojom príhovore vyzdvhol občanov Ukrajiny

Zelenskyj vo svojom televíznom príhovore uviedol, že od začiatku invázie (24. februára 2022) udelil štátne vyznamenania viac než 60 Ukrajincom za boj za svoju krajinu. Armáda, obchodná sféra či súkromné iniciatívy podľa jeho slov ukrajinským mestám a obyvateľom umožňujú žiť normálny život.

"Vynakladáme všemožné úsilie poskytnúť našim bojovníkom viac systémov protivzdušnej obrany, s cieľom lepšie chrániť naše mestá - s cieľom udržať život, vrátane hospodárskej činnosti - a rozvíjať priemysel, vrátane obranného priemyslu," uviedol prezident. Takisto sa poďakoval aj všetkých partnerom, ktorí jeho krajine pomáhajú.