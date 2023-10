MIMORIADNY ONLINE Boje na Ukajine pokračujú! Británia prisľúbila dodanie systému protivzdušnej obrany

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV/MOSKVA - Británia prisľúbila Ukrajine dodanie niekoľkých pokročilých systémov protivzdušnej obrany Terrahawk Paladin, uviedlo podľa agentúry Unian mediálne stredisko ukrajinskej armády. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v poslednom čase zdôrazňoval, že Ukrajina potrebuje práve viac prostriedkov protivzdušnej obrany, pretože počas jesene a zimy očakáva ďalšie masívne ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Situáciu sledujeme ONLINE.