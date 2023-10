MIMORIADNY ONLINE V Bruseli začína zasadanie ministrov obrany NATO: Riešiť budú Ukrajinu i Izrael

Jens Stoltenberg (Zdroj: SITA/AP/Mindaugas Kulbis)

BRUSEL - V Bruseli dnes začína dvojdenné rokovanie ministerstva obrany Severoatlantické aliancie. Téma dnešnej schôdzky je najmä situácia na Ukrajine, popoludní sa konajú zasadnutia Rady NATO-Ukrajina i za prítomnosti švédskeho ministra obrany. Švédsko o vstup do NATO požiadalo už vlani v februári, jeho pripojenie k alianciám ale stále blokuje Maďarsko a Turecko. Vzhľadom na situáciu v Izraeli sa mal prostredníctvom videokonferencie zúčastniť aj izraelský minister obrany Joav Galant, uviedla agentúra Reuters s odvolaním na svoje zdroje.

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 593

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 593 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

Načítať nové správy

Budúcnosť Ukrajiny je v NATO

Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg navštívil Kyjev naposledy na konci septembra, keď vyhlásil, že "budúcnosť Ukrajiny je v NATO". Zopakoval, že aliancia bude stáť na strane Kyjeva tak dlho, ako to bude potrebné. Prvné zasednutie Rady NATO-Ukrajina sa uskutočnilo v rámci summitu NATO vo Vilniuse 12. júla. Téma vo štvrtok by mala byť "pokračujúca vojenská adaptácia NATO na súčasné hrozby".

Stoltenberg už minulý rok v júni uviedol, že aliancia zvýši počet rýchlych reakcií zo 40 000 na viac než 300 000. Tento rok v lete, sa ale členovia NATO zhodli na nových plánoch, ako odvrátit prípadný ruský útok na aliančné územie. Ako vtedy komentovali zahrničné tlačové agentúry, ide o veľký posun, pretože Severoatlantická aliancia podobný plán vypracovala prvýkrát od konca studenej vojny pred 30 rokmi. NATO dlho nemalo potrebu formulovať rozsiahle obranné plány, pretože bojovalo len v menších válkach v Afghánistánu a v Iráku a malo pocit, že postsovětské Rusko už pre neho nepredstavuje existenčné hrozby. Ale vzhľadom k tomu, že tesne za hranicami aliancie, teda na Ukrajine, zuří nejkrvavější válka od roku 1945, situácia sa zmenila.