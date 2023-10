Brutálna vražda manžela: On bezvládne ležal na zemi, žena išla po útoku krájať cibuľu

Teresa a Paul Hansonovci tvorili pár dlhý čas. (Zdroj: profimedia.sk)

LONDÝN - Ich manželstvo trvalo 34 rokov. Skončilo bodnutím do srdca. Písal sa 28. december 2022 a všetko vyzeralo byť v poriadku. Len tri dni dozadu v ospalej dedine v East Yorkshire vo Veľkej Británii manželia Teresa (54) a Paul (†54) Hansonovci oslávili so svojimi už dospelými deťmi Vianoce.

Teraz Teresa pripravovala večeru. Kým ona chystala stredomorský koláč, Paul popíjal a bol čím ďalej, tým viac pod parou, píše Daily Mail. Nebolo to po prvý raz a vždy, keď sa to stalo, škaredo jej nadával a obťažoval ju. Aj tentokrát na ňu kričal, aby tú „vyj...nú večeru vyhodila do koša“, pretože práve teraz ju nechcel. Potom Teresu nazval „skur... sviňou“ a podľa jej výpovede sa k nej stále viac približoval, čo bolo na ňu priveľa.

Mala v ruke kuchynský nôž a zrazu manžela ním bodla. Bolo to smrtiace bodnutie. Paul sa dopotácal do obývačky a podľa vyšetrovateľov zanechal krvavú stopu, potom skolaboval a zomrel. Teresa, pravdepodobne v šoku, pokračovala v krájaní cibule, aj keď na kuchynskom noži bola krv a tuk. Nič z toho nezaregistrovala a až neskôr si všimla, že jej manžel nehybne leží na podlahe.

Keď si uvedomila, čo sa udialo, zavolala sanitku a políciu, ktorej do telefónu povedala, že svojho manžela bodla „od zlosti“, uvádza britský Mirror. Neskôr povedala, že si neuvedomila, že čepeľ prešla cez jeho tričko a hruď. Vlastne ho len chcela odtlačiť, pretože jej kričal svoje škaredé urážky priamo do tváre.

Počas súdneho pojednávania bol jasne preukázaný Paulov problém s alkoholom a tiež to, že to Teresa nemusela mať ľahké. Ale to neospravedlňovalo bodnutie. Odsúdili ju na doživotie. Musí stráviť za mrežami najmenej deväť rokov až potom môže požiadať o predčasné prepustenie.