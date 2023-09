MIMORIADNY ONLINE Rusko údajne zničilo 22 ukrajinských dronov: 19 z nich nad Krymom a okolím

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP Photo/Libkos)

KYJEV/MOSKVA - Rusko tvrdí, že v noci na štvrtok zničilo celkovo 22 ukrajinských dronov, z toho 19 nad anektovaným polostrovom Krym i okolitým Čiernym morom a zvyšné tri v iných častiach Ruska. Na platforme Telegram to oznámilo ruské ministerstvo obrany s tým, že "zmarilo" ukrajinský pokus o útoky dronmi. Situáciu na Ukrajine sledujeme ONLINE.

Naživo z Ukrajiny

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 574

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 574 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

ONLINE

6:00 Žiadny štát nemôže zastávať v konflikte medzi Ukrajinou a Ruskom neutrálne postavenie, vyhlásil český prezident Petr Pavel v stredajšom prejave na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN. Zopakoval, že Rusko musí z Ukrajiny stiahnuť všetky svoje jednotky a predstavitelia Kremľa sa musia postaviť pred súd.

Petr Pavel odpovedá na otázky novinárov pri príchode do svojho volebného štábu v Prahe (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Rusko podľa Pavla brutálnou celoplošnou inváziou proti svojmu susedovi hrubo porušilo Chartu OSN. "Je to hanebná urážka poriadku založeného na pravidlách, a tým aj celého medzinárodného spoločenstva. Je to pre nás znova trpké ponaučenie, že s jedlom len rastie agresorova chuť," povedal český prezident. Konflikt podľa neho nie je len o Rusku a Ukrajine, ale týka sa všetkých.

Rusko tvrdí, že zničilo 22 ukrajinských dronov, z toho 19 nad Krymom a okolím

"Systémy protivzdušnej obrany zničili 19 ukrajinských bezpilotných lietadiel nad Čiernym morom a územím Krymskej republiky a po jednom nad územím Kurskej, Belgorodskej a Oriolskej oblasti," uviedol ruský rezort obrany.

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Na Krymský polostrov útočia ukrajinské sily od vypuknutia ruskej invázie, v ostatnom čase sa však ich útoky zintenzívnili. Kyjev totiž sľubuje, že znova získa Krym, ktorý Moskva anektovala v roku 2014. Moskva tvrdila, že vysoký počet, a síce 42 ukrajinských dronov, zničila nad Krymom aj 25. augusta.AFP pripomína, že od vtedy, ako Ukrajina začiatkom júna spustila svoju protiofenzívu, zažíva Rusko vlny dronových útokov, pri ktorých dochádza občas k škodám na budovách, a to dokonca aj v Moskve. Ruskí predstavitelia význam týchto útokov bagatelizujú.