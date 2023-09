MIMORIADNY ONLINE Poľsko zastavilo dodávky svojich zbraní Ukrajine! Rusko v noci spustilo masívny útok

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 574

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 574 (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

11:00 Ukrajinský parlament v stredu odhlasoval návrh, že politici a vysokopostavení štátni úradníci musia znova zverejňovať svoje majetkové priznania. Má ísť o silnejší nástroj boja proti korupcii v krajine. Za návrh v parlamente, Verchovnej rade Ukrajiny, hlasovalo 341 poslancov, jeden bol proti a nehlasovalo 19 poslancov.

10:40 Prezidentská kancelária v Kyjeve vo štvrtok upozornila, že Ukrajinu čakajú náročné mesiace. Reagovala na rozsiahly ruský raketový útok v noci na štvrtok, ktorý si vyžiadal najmenej dve obete a poškodil energetickú infraštruktúru. "Rusko v noci spustilo masívny útok na Ukrajinu," uviedol zástupca vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Olexij Kuleba. "Pred nami sú náročné mesiace: Rusko bude útočiť na energetické a kriticky dôležité zariadenia," dodal s obavami o bezpečnosť energetickej infraštruktúry pred druhou zimou od začiatku ruskej invázie.

10:15 Aktuálnu roztržku medzi Poľskom a Ukrajinou je potrebné vnímať ako nedorozumenie a brať ju s odstupom. Zhodli sa na tom slovenská prezidentka Zuzana Čaputová a český prezident Petr Pavel."Rozprávala som sa o tom s pánom prezidentom (Andrzejom) Dudom. On to jeho vyhlásenie (premiéra Mateusza Morawieckeho) vnímal - a to je priestor na ozrejmenie toho, čo sú fakty a čo sú prípadne ich interpretácie - iba ako oznámenie, že nebudú poskytovať nové zbrane. Toto je jeho interpretácia premiérových slov," vysvetlila slovenská prezidentka.

10:00 Ukrajinský agrominister Mykola Solskyj prisľúbil, že zastavuje kroky proti Slovensku, a to jednak žalobu na pôde Svetovej obchodnej organizácie, ako aj zákaz dovozu slovenských agrokomodít na Ukrajinu.

9:45 Máme kolektívnu povinnosť urobiť všetky možné kroky, aby sme zabránili Rusku držať svet ako rukojemníka jeho imperialistických chúťok. Uviedol to v stredu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský, ktorý vystúpil na otvorenej debate Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku.

Témou debaty bolo "Udržiavanie účelov a princípov Charty OSN cez efektívny multilateralizmus: zachovanie mieru a bezpečnosti na Ukrajine." Minister pripomenul, že za posledných 19 mesiacov sme svedkami nevyprovokovanej, neoprávnenej a nezákonnej útočnej vojny Ruska proti Ukrajine.

9:15 Belgicko zvažuje, či dodá Ukrajine svoje stíhačky F-16 americkej výroby. Uviedol to v stredu belgický premiér Alexander De Croo."Požiadal som ministerstvo obrany, aby zistilo, aké využitie môžu mať naše (stíhačky) F-16 na Ukrajine," povedal De Croo v rozhovore pre belgickú televíziu VRT v rámci Valného zhromaždenia OSN v New Yorku. "Musíme zvážiť všetky možnosti," dodal.

9:00 Nemecký spolkový kancelár Olaf Schol a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj získali v stredu ocenenie Global Citizen Award. Udeľuje ho Atlantická rada za prínos v oblasti medzinárodnej spolupráce. Ocenenie si prevzali počas 78. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Scholz uviedol, že je preňho cťou byť ocenený spolu so Zelenským. "Ruská brutálna vojna proti Ukrajine prebieha v Európe - je však aj útokom na základné princípy nášho medzinárodného poriadku," povedal. Opätovne potvrdil odhodlanie podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné.

8:45 Ak by Rusko pomohlo Severnej Kórei vylepšiť jej zbrojné programy výmenou za pomoc vo vojne na Ukrajine, Soul by to považoval za "priamu provokáciu", ktorá by si vyslúžila reakciu. Uviedol to v stredu juhokórejský prezident Jun Sok-jol na 78. Valnom zhromaždení OSN.Severokórejský vodca Kim Čong-un minulý týždeň navštívil Rusko a počas stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom prehĺbili vzťahy oboch krajín.

8:30 Francúzska ministerka zahraničných vecí Catherina Colonnová v stredu v New Yorku povedala, že rozhodnutie Poľska zakázať dovoz ukrajinského obilia je "neodôvodnený". Tento spor zvýšil napätie medzi Varšavou a Kyjevom.Európska únia minulý týždeň oznámila, že ukončuje dočasné obmedzenia pre dovoz ukrajinského obilia do piatich susedných štátov Ukrajiny vrátane Poľska. Varšava však oznámila, že tento zákaz nechá jednostranne v platnosti, čo podráždilo Kyjev."Toto napätie je poľutovaniahodné," uviedla Colonnová v interview pre AFP popri 78. zasadnutiu Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

7:45 ajmenej dvaja ľudia prišli o život a ďalších 21 utrpelo zranenia pri ruských útokoch, ktoré v noci na štvrtok zasiahli najmenej šesť ukrajinských miest. Dve obete na životoch a najmenej piatich zranených hlásili z juhoukrajinského mesta Cherson blízko frontovej línie, kde nálet zasiahol obytnú budovu, informoval tamojší gubernátor Olexandr Prokudin.

7:30 Poľsko už nedodáva zbrane Ukrajine, pretože vyzbrojuje vlastnú armádu. V čase pokračujúceho sporu o vývoz ukrajinského obilia to dnes uviedla kancelária poľského premiéra Mateusza Morawieckého.

Poľské ministerstvo zahraničia si dnes predvolalo ukrajinského veľvyslanca a vyjadrilo dôrazný protest proti výrokom ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, ktorý "európskym priateľom" kvôli predĺženiu zákazu dovozu ukrajinského obilia vyčítal predstieranie solidarity a nepriame napomáhanie Moskve.Ukrajina kvôli trvajúcemu embargu podala v pondelok žalobu u Svetovej obchodnej organizácie (WTO) na Poľsko, Slovensko a Maďarsko, ktoré zákaz dovozu tiež predĺžili.

7:00 Ruskí okupanti sú na ukrajinskom Kryme veľmi nervózni.

6:30 Volodymyr Zelenskyj sa stretol s brazílskym prezidentom Lulom da Silvom.

6:00 Žiadny štát nemôže zastávať v konflikte medzi Ukrajinou a Ruskom neutrálne postavenie, vyhlásil český prezident Petr Pavel v stredajšom prejave na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN. Zopakoval, že Rusko musí z Ukrajiny stiahnuť všetky svoje jednotky a predstavitelia Kremľa sa musia postaviť pred súd.

Rusko podľa Pavla brutálnou celoplošnou inváziou proti svojmu susedovi hrubo porušilo Chartu OSN. "Je to hanebná urážka poriadku založeného na pravidlách, a tým aj celého medzinárodného spoločenstva. Je to pre nás znova trpké ponaučenie, že s jedlom len rastie agresorova chuť," povedal český prezident. Konflikt podľa neho nie je len o Rusku a Ukrajine, ale týka sa všetkých.

Rusko tvrdí, že zničilo 22 ukrajinských dronov, z toho 19 nad Krymom a okolím

"Systémy protivzdušnej obrany zničili 19 ukrajinských bezpilotných lietadiel nad Čiernym morom a územím Krymskej republiky a po jednom nad územím Kurskej, Belgorodskej a Oriolskej oblasti," uviedol ruský rezort obrany.

Na Krymský polostrov útočia ukrajinské sily od vypuknutia ruskej invázie, v ostatnom čase sa však ich útoky zintenzívnili. Kyjev totiž sľubuje, že znova získa Krym, ktorý Moskva anektovala v roku 2014. Moskva tvrdila, že vysoký počet, a síce 42 ukrajinských dronov, zničila nad Krymom aj 25. augusta.AFP pripomína, že od vtedy, ako Ukrajina začiatkom júna spustila svoju protiofenzívu, zažíva Rusko vlny dronových útokov, pri ktorých dochádza občas k škodám na budovách, a to dokonca aj v Moskve. Ruskí predstavitelia význam týchto útokov bagatelizujú.