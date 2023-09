MIMORIADNY ONLINE Musíme sa pripraviť na dlhú vojnu, vyhlásil Stoltenberg: Rusko hlási zostrelené drony pri Kryme a Moskve

(Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

VIDEO Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 570

6:57 Severokórejský vodca Kim Čong-un viedol s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom rozhovory o posilnení dvojstrannej vojenskej spolupráce a výmeny. Oznámili to v nedeľu štátne médiá v Pchjongjangu, informuje TASR podľa agentúr Jonhap a AP.

6:30 V sídle ruskej vlády sa opäť bude musieť nosiť rúška na tvári a platia aj ďalšie dočasné preventívne opatrenia, zavedené kvôli sezónnemu rastu výskytu infekcií dýchacích ciest, chrípky a covidu-19, oznámila štátna agentúra TASS s odvolaním sa na tlačovú službu vlády.

6:05 Ukrajinský postup v Záporožskej oblasti podnietil ruské obranné zameranie. Niekoľko ruských dobrovoľníckych práporov operujúcich v západnej Záporožskej oblasti zdieľalo 16. septembra fotografiu, ktorá údajne zobrazuje malú jednotku z ruskej 83. leteckej útočnej brigády samostatných gardistov.

6:00 Severná Kórea by mohla dodať Rusku delostreleckú muníciu pre vojnu na Ukrajine, konflikt by to však zrejme veľmi neovplyvnilo. Uviedol to predseda Zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Milley v sobotu pri príchode na zasadnutie NATO v Nórsku. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.