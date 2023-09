MIMORIADNY ONLINE Ukrajinské jednotky na južnom fronte zaznamenali čiastkový postup, uvádza Kyjev

Vojaci obsluhujú raketový systém v Bahmute (Zdroj: SITA/AP Photo/Libkos)

BRATISLAVA - Slovensko do konca roka jednostranne predĺžilo zákaz dovozu obilia a ďalších troch poľnohospodárskych komodít z Ukrajiny, oznámil dnes premiér Ľudovít Ódor. Urobil tak po tom, čo Európska komisia uviedla, že nepredĺži embargo na dovoz štyroch druhov poľnohospodárskeho tovaru do krajín ÚNIE susediacich s Ukrajinou. Únijný zákaz dovozu sa skončí dnes o polnoci. Podľa Ódora v tejto záležitosti Slovensko postupuje rovnako ako Poľsko a Maďarsko.

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 568

12:37 Rusko pravdepodobne opäť zaútočí na ukrajinskú infraštruktúru a elektrickú sieť počas nadchádzajúcej zimy, uviedlo v sobotu britské ministerstvo obrany v najnovšom vyjadrení k vojne na Ukrajine. TASR informuje podľa agentúry DPA a denníka The Guardian.

12:13 Európska komisia obhajuje svoje rozhodnutie nepredĺžiť zákaz dovozu ukrajinského obilia do krajín Európskej únie susediacich s Ukrajinou. Podpredseda únijnej exekutívy Valdis Dombrovskis dnes vyhlásil, že pominuli mimoriadne podmienky, ktoré zákaz platný do piatku ospravedlňovali. Maďarsko, Poľsko a Slovensko však oznámili zavedenie vlastných reštrikcií.

11:22 Líder KĽDR Kim Čong-un dnes pri svojom piatom dni návštevy Ruska absolvoval prehliadku vojenského vybavenia na základniach ruského ďalekého východu. Ruský minister obrany Sergej Šojgu mu v okolí mesta Vladivostok predviedol bombardéry schopné niesť jadrové zbrane, nadzvukové strely či fregatu Maršál Šapošnikov. Informovali o tom tlačové agentúry.

10:20 Ukrajinská armáda postúpila na niektorých miestach južného frontu o tri až štyri kilometre, uviedla dnes podľa agentúry Unian hovorkyňa južného zoskupenia ukrajinských síl Natalija Humenjuková. Situácia na bojisku však podľa nej zostáva napätá.

9:06 Východné krídlo Európy Ukrajinu vždy podporovalo a nemyslíme si, že sa to po voľbách, ktoré sa v tamojších krajinách budú konať, nejako zásadne zmení. Na stretnutí s novinármi v Bruseli to v piatok večer uviedla podpredsedníčka ukrajinskej vlády Olha Stefanišynová. Reagovala tak na otázku, či Kyjev neočakáva oslabenie podpory Ukrajiny po blížiacich sa voľbách na Slovensku a v Poľsku.

8:15 Čečenský vodca a spojenec ruského prezidenta Vladimira Putina Ramzan Kadyrov je údajne v kritickom stave v nemocnici, informoval v piatok portál The New York Post s odvolaním sa na zdroje ukrajinských tajných služieb.

8:00 Desaťtisíce židovských pútnikov z celého sveta sa v piatok zhromaždili v ukrajinskom meste Umaň v Čerkaskej oblasti napriek varovaniam, aby necestovali v dôsledku hrozieb súvisiacich s ruskou vojenskou inváziou, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

7:15 Skupina ekonomicky vyspelých krajín G7 sa chystá v priebehu niekoľkých najbližších týždňov oznámiť embargo na dovoz ruských diamantov. Uviedol to podľa agentúry Reuters nemenovaný predstaviteľ belgickej vlády. Cieľom tohto opatrenia je obmedziť schopnosť Ruska financovať vojnu na Ukrajine.

6:00 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakcii na rozhodnutie Európskej komisie (EK) nepredĺžiť embargo na štyri kategórie ukrajinských poľnohospodárskych produktov, uviedol, že krok Bruselu víta ako "príklad skutočnej jednoty a dôvery" medzi Kyjevom a EÚ. Informuje TASR na základe správy agentúry AFP a televízie Sky News.

Dovoz z ukrajinských agrokomodít zakázalo aj Maďarsko

Maďarská vláda v piatok oznámila, že zachová v platnosti obmedzenia dovozu poľnohospodárskych produktov z Ukrajiny napriek rozhodnutiu Európskej komisie (EK) o ukončení zákazu. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.

"Maďarsko uzavrie svoje hranice pre 24 ukrajinských produktov," uviedol maďarský minister poľnohospodárstva István Nagy na sociálnej sieti. Dosiaľ bol zákaz obmedzený na štyri agrokomodity. Zámerom tohto kroku je ochrana záujmov maďarských poľnohospodárov, doplnil minister s tým, že zahŕňať bude "obilie, repkové a slnečnicové semená, múku, jedlý olej, med, určité druhy mäsa a vajcia". Zákaz dovozu štyroch komodít z Ukrajiny, a to pšenice, kukurice, repky a slnečnicových semien, v piatok večer predĺžila aj slovenská vláda. Platiť bude do konca roka, vyplýva zo stanoviska premiéra Ľudovíta Ódora.

Zavedenie národného zákazu dovozu ukrajinských agrokomodít predtým oznámilo tiež Poľsko. V prípade všetkých troch krajín sa zákazy týkajú len vnútroštátneho dovozu, nie tranzitu na ďalšie trhy, dopĺňa agentúra Reuters. Bulharsko vo štvrtok oznámilo, že zákaz nepredĺži. Rumunsko avizovalo, že sa bude riadiť stanoviskom EK, no tamojší poľnohospodári pohrozili štrajkami v prípade nepredĺženia zákazu. EK v máji zaviedla dočasné embargo na dovoz štyroch ukrajinských agrokomodít, a to pšenice, kukurice, repky a slnečnice. Cieľom bolo zastaviť narušovanie trhu v členských štátoch EÚ susediacich s Ukrajinou – v Bulharsku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku.

V piatok večer eurokomisia oznámila, že platnosť embarga vyprší podľa plánu koncom dňa. Po analýze údajov týkajúcich sa vplyvu vývozu týchto agrokomodít z Ukrajiny na trh EÚ totiž dospela k záveru, že narušenia trhu v týchto piatich členských štátoch boli odstránené. Ukrajina podľa EK zároveň súhlasila, že do 30 dní zavedie konkrétne zákonné opatrenia vrátane systému vývozných licencií, aby sa predišlo nárastu množstva obilnín v krajinách EÚ.