MIMORIADNY ONLINE Do Ruska prišiel severokórejský vodca Kim Čong-un: Ministri rokovali o zločinoch na Ukrajine

Severokórejský vodca Kim Čong-un z Pchjongjang v Rusku (Zdroj: SITA/AP/Ahn Young-joon))

Súhrn vojny na Ukrajine - deň č. 565

6:45 Viac než sto pozvaných veľvyslancov, novinárov a predstaviteľov širokého spektra spoločnosti sa zúčastnilo v pondelok večer miestneho času v sídle Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku na premietaní dokumentárneho filmu o obliehaní ukrajinského prístavného mesta Mariupol ruskými jednotkami. Informuje správa agentúry AP. Dokument, ktorý získal aj rôzne ocenenia, sleduje trojicu novinárov AP počas ruského obliehania Mariupolu, ku ktorému došlo na začiatku vojenskej invázie.

6:00 Ruská národná garda začala verbovať bývalých väzňov, ktorí bojovali v PMC „Wagner“ a dostali od Putina milosť.

Russian National Guard began to recruit former prisoners who fought in the PMC "Wagner" and received a pardon from Putin.



Kim sa vydal na cestu vlakom do Ruska

Vlak prešiel hranice v oblasti Prímorského kraja hraničiaceho so Severnou Kóreou na ruskom Ďalekom východe, spresnila agentúra. Ruské médiá zverejnili aj fotografie súkromného obrneného vlaku severokórejského vodcu s tmavozelenými vozňami, ktorý po trati ťahala lokomotíva ruských železníc.

O Kimovom príchode do Ruska už predtým informovalo aj juhokórejské ministerstvo obrany. Severokórejské štátne médiá už predtým uviedli, že Kim sa vydal na cestu vlakom do Ruska už v nedeľu popoludní miestneho času. Podľa agentúry Jonhap mu trvala cesta vlakom do mesta Vladivostok na ruskom Ďalekom východe viac než 20 hodín. Ide zároveň o prvú Kimovu návštevu Ruska za uplynulé štyri roky a jeho prvú cestu do zahraničia od vypuknutia pandémie COVID-19.

Experti sa domnievajú, že stretnutie medzi severokórejským lídrom a Putinom vo Vladivostoku sa bude sústreďovať na dohodu o zbraniach, pričom Putin údajne žiada Severnú Kóreu o zbrane do vojny, ktorú Moskva vedie proti Ukrajine, pripomína AFP. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov medzitým podľa agentúry Reuters uviedol, že Kimova cesta do Ruska a jeho stretnutie s Putinom bude predstavovať "plnohodnotnú návštevu". Spojené štáty v pondelok označili plánované stretnutie za prosbu o pomoc zo strany Putina. USA zároveň varovali Rusko i KĽDR pred možnými dohodami o poskytnutí zbraní.

Ministri Rady Európy rokovali

Ministri spravodlivosti a ďalší zástupcovia Rady Európy (RE) v pondelok na konferencii v lotyšskej metropole Riga rokovali o spôsoboch, ako vyvodiť zodpovednosť voči Rusku za vojnové zločiny na Ukrajine.Informuje agentúra DPA. Na neformálnom stretnutí sa zaoberali aj náhradou škôd spôsobených ruskou inváziou, návratom ukrajinských detí unesených Moskvou a zriadením osobitného tribunálu. Prítomný bol aj ukrajinský minister spravodlivosti Denys Maliuska a ukrajinský generálny prokurátor Andrij Kostin.

"Sme presvedčení, že všetky obvinenia zo zločinov vrátane vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy, ktoré spáchali ruské sily na Ukrajine, sa musia v plnej miere vyšetriť a v odôvodnených prípadoch stíhať na štátnej a medzinárodnej úrovni, aby zodpovední za svoje činy skladali účty. Spravodlivosti musí byť učinené zadosť v prípade všetkých obetí," uvádza sa v spoločnom vyhlásení, ktoré prijalo viac ako 40 krajín.

"Na území Ukrajiny bolo spáchané obrovské množstvo vojnových zločinov. Státisíce ľudí sa vzpierali a stali sa obeťami vojnových zločinov alebo iných zločinov spáchaných ruskými silami," povedal Maliuska, pričom vyzval na "vytvorenie komplexného mechanizmu, cez ktorý by sa Rusko zodpovedalo za svoje skutky".

Rada Európy bola založená v roku 1949 na ochranu demokracie, ľudských práv a právneho štátu v Európe. Je nezávislá od Európskej únie. Má tiež oveľa viac členov ako EÚ vrátane takmer všetkých európskych štátov. Ukrajina je členom RE od roku 1995. Rusko bolo z tohto zoskupenia vylúčené krátko po tom, ako vo februári 2022 začalo inváziu na Ukrajinu v plnom rozsahu.