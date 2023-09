O tajných tuneloch pod taiwanským hotelom Grand sa v priebehu rokov rozprávalo veľa povestí. Podľa niektorých išlo o tajné chodby do päť kilometrov vzdialeného prezidentského úradu. Iní tvrdia, že viedli na letisko Songshan alebo na tajnú vojenskú základňu. A teraz majú tieto tunely slúžiť ako úkryt, ak by na mesto zaútočila čínska armáda, napísal spravodajský server The Guardian.